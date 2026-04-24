小原正子の夫・マック鈴木が６歳娘を“溺愛全開”
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が６歳の長女・こうめちゃんを出迎えた際の微笑ましい親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
この日、小原は「出迎え★」と題してブログを更新し「ちょうどいいタイミングで 仕事から帰ってきた お父さん！」と切り出し、「出迎えました」と小学校から帰宅した娘を夫が出迎えたことを報告。
さらに「お願いされてもないのに 抱っこしちゃう父」とつづり、ランドセルを背負いながら笑顔をみせる娘を軽々と抱き上げ優しく長女を見つめる姿も披露。「こうめちゃんが のぞむならば 何歳までも 抱っこしてくれると思うよ」と娘への溺愛ぶりが伝わる様子をつづった。
この投稿にファンから「世界一幸せな小学一年生」「素敵な光景！」「現像して額に飾って！」「父娘いいお顔」「ちょっと照れてるこうめちゃん」「嬉しそうなお父さん」「やっぱり父親は娘にメロメロ」 「最高の写真！！」「素敵な家族だ」「いいお父さん」「本当に、いつまでも抱っこしてあげてほしいなぁ」「マックさんこうめちゃんが可愛くて可愛くて たまらないんですね」「もぅ可愛くて愛おしくて仕方ないんですね」「御主人ニコニコ」などの声が寄せられている。
この日、小原は「出迎え★」と題してブログを更新し「ちょうどいいタイミングで 仕事から帰ってきた お父さん！」と切り出し、「出迎えました」と小学校から帰宅した娘を夫が出迎えたことを報告。
この投稿にファンから「世界一幸せな小学一年生」「素敵な光景！」「現像して額に飾って！」「父娘いいお顔」「ちょっと照れてるこうめちゃん」「嬉しそうなお父さん」「やっぱり父親は娘にメロメロ」 「最高の写真！！」「素敵な家族だ」「いいお父さん」「本当に、いつまでも抱っこしてあげてほしいなぁ」「マックさんこうめちゃんが可愛くて可愛くて たまらないんですね」「もぅ可愛くて愛おしくて仕方ないんですね」「御主人ニコニコ」などの声が寄せられている。