ÍêÁíÅý¡¢¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥ËË¬Ìä¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÁíÅýÉÜ¡ÖËÌµþ¤ÎÁÆË½¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ¤Ï21ÆüÌë¡¢Î×»þµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢22Æü¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÉô¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¡Êµì¥¹¥ï¥¸¥é¥ó¥É¡ËË¬Ìä¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î·ÐÍ³¹ñ¤¬Èô¹Ô¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÅýÉÜ¤Îß¯ÌÒ°Â¡Ê¤Ï¤ó¤â¤¦¤¢¤ó¡ËÈë½ñÄ¹¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¶¯¤¤°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖËÌµþÅö¶É¤ÎÁÆË½¤Ê¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï22Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¹ñ²¦¥à¥¹¥ï¥Æ¥£3À¤¤ÎÂ¨°Ì40¼þÇ¯¤È58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÍ£°ì¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤È³°¸ò´Ø·¸¤òÍ¤¹¤ë¡£
ß¯»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¡¼¥·¥§¥ë¡¢¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Î3¥«¹ñ¤¬¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÍýÍ³¤Ê¤¯ÀìÍÑµ¡¤ÎÈô¹Ôµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£ß¯»á¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò´Þ¤à¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ß¯»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤Ë¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢°Ò°µÅª¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè»°¹ñ¤Ë¼ç¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë·èÄê¤ÎÊÑ¹¹¤òÇ÷¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´ØÏ¢µ¬Äê¤ä´·Îã¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ø¤Î¸øÁ³¤¿¤ë´³¾Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÃÏ°è¤Î¸½¾õ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñÂæÏÑ¤Ï¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂæÏÑ¡×¤À¤È¶¯Ä´¡£2300Ëü¿Í¤ÎÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÏÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤Ë¤â¤½¤ì¤òÁË¤à¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁË¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î´ØÏ¢¤Î¸ò¾Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¶á¤¤ÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¹ñ¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤Î¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Ï¡¢¼°Åµ¤Ë¤ÏÆÃ»È¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢ûòÐ²¿º¡¢ÁÉÎ¶óÊ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ß¯»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¡¼¥·¥§¥ë¡¢¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Î3¥«¹ñ¤¬¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÍýÍ³¤Ê¤¯ÀìÍÑµ¡¤ÎÈô¹Ôµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£ß¯»á¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò´Þ¤à¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ß¯»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤Ë¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢°Ò°µÅª¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè»°¹ñ¤Ë¼ç¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë·èÄê¤ÎÊÑ¹¹¤òÇ÷¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´ØÏ¢µ¬Äê¤ä´·Îã¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ø¤Î¸øÁ³¤¿¤ë´³¾Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÃÏ°è¤Î¸½¾õ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñÂæÏÑ¤Ï¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂæÏÑ¡×¤À¤È¶¯Ä´¡£2300Ëü¿Í¤ÎÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÏÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤Ë¤â¤½¤ì¤òÁË¤à¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁË¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î´ØÏ¢¤Î¸ò¾Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¶á¤¤ÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¹ñ¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤Î¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Ï¡¢¼°Åµ¤Ë¤ÏÆÃ»È¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢ûòÐ²¿º¡¢ÁÉÎ¶óÊ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë