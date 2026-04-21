東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーの夏期限定パスポート3種が発売されます。

2026年7月1日水曜日から9月14日月曜日までの夏期入園日を対象に展開されます。

楽しみ方にぴったりな3種類の特別なパークチケットが期間限定で販売されることになります。

東京ディズニーリゾート「夏期限定パスポート3種」

入園対象期間：2026年7月1日水曜日から2026年9月14日月曜日まで

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ、東京ディズニーリゾート・アプリ

販売期間：2026年5月1日金曜日から2026年9月14日月曜日まで

期間中、2つのパークではスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催されます。

とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるイベントとなっています。

クールでハッピーな夏限定のプログラムが盛りだくさん用意されています。

販売期間中でも売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

各パスポートの有効期限は購入日から一年間となります。

アフター3 サマーパスポート

内容：東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークに午後3時から入園できるパスポート

対象期間の料金（大人）：6,500円〜

対象期間の料金（中人）：5,300円〜

対象期間の料金（小人）：3,800円〜

ゆっくり午後からパークを楽しみたいという方にぴったりなパスポートです。

平日・休日かかわらず午後3時から入園できます。

ご入園日によって料金は異なります。

現在販売している「アーリーイブニングパスポート」は期間中、「アフター3 サマーパスポート」に名称変更されます。

アフター5 サマーパスポート

内容：東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークに午後5時から入園できるパスポート

対象期間の料金（大中小共通）：4,500円〜

暑さが和らぐ夕方から入園して夜のショーを中心に楽しみたいという方におすすめです。

平日・休日かかわらず午後5時から入園できるパスポートとなっています。

ご入園日によって料金は異なります。

現在販売している「ウィークナイトパスポート」は期間中、「アフター5 サマーパスポート」に名称変更されます。

小人区分をご購入の場合、アフター3 サマーパスポートの方がお得に楽しめます。

1デーパークホッパーパスポート（期間限定）

内容：開園時刻から午前11時まではどちらかのパークを楽しみ、午前11時からは2つのパークを自由に行き来しながら一日中楽しめるチケット

対象期間の料金（大人）：13,700円〜

対象期間の料金（中人）：11,200円〜

対象期間の料金（小人）：8,100円〜

夏の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのどちらも1日で体験したい方に最適です。

移動後はどちらのパークでも「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」などが利用できます。

限られた時間を最大限に有効活用できる特別なパスポートです。

チケットのご購入時に、開園時刻から午前11時までの時間帯に楽しむパークを指定します。

購入後はご指定いただいたパークの変更はできません。

開園時刻から午前11時までの時間帯にお楽しみいただけるパークごとに1日あたりの販売枚数に限りがあります。

パスポートの有効期限は2026年9月14日月曜日までとなります。

2026年9月15日からの変更事項

2026年9月15日火曜日から、「アーリーイブニングパスポート」は「アフター3 パスポート（休日限定）」に名称変更されます。

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークに、休日午後3時から入園できるパスポートです。

「ウィークナイトパスポート」は「アフター5 パスポート（平日限定）」に名称変更されます。

平日（祝日除く）の午後5時から入園できるパスポートとなります。

また、「アフター5 パスポート（平日限定）」の料金体系が変更されます。

「アーリーイブニングパスポート（アフター3 サマーパスポート）」および「ウィークナイトパスポート（アフター5 サマーパスポート）」は、有効期限内であっても入園日を2026年9月15日以降に変更することはできません。

変更できなくなった当該パスポートの取り扱いについては、6月下旬頃にオフィシャルウェブサイトで案内されます。

夏の思い出作りにぴったりな期間限定チケットの登場！

東京ディズニーリゾート「夏期限定パスポート3種」の紹介でした。

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