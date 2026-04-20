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海外不動産投資家の宮脇さき氏が徹底解説！「セゾンダイヤモンドアメックス」の無料コンシェルジュがもたらす極上の体験

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「無料コンシェルジュにマイバッハの送迎付き!?富裕層が持つブラックカードについてお話しします！」と題した動画で、完全招待制の希少なブラックカード「セゾンダイヤモンド・アメリカン・エキスプレス・カード」の全貌と、その圧倒的なコストパフォーマンスについて解説している。



宮脇氏によると、同カードは2023年にクレディセゾンが発行を始めたもので、正式なプレスリリースすら出ていない「都市伝説レベル」の希少性を誇るという。年会費は24万2,000円と高額だが、他社の最上位カードと比較すると「最強クラスのブラックカードなんじゃないかな」とその価値を高く評価している。



最大の特徴として挙げられたのが、通常なら入会金と年会費で約42万円かかる「クラブ・コンシェルジュ」サービスが無料で付帯する点だ。対象レストランでの食事後にマイバッハで自宅まで送迎されるサービスや、予約困難店の座席確保、アンコールワットの貸切手配、さらには気球による宇宙旅行まで、お金だけでは買えない「体験型」の特典が豊富に揃っている。宮脇氏自身も、和食レストランを探す際にこのコンシェルジュを利用し、店舗選びのセンスとスムーズな対応に感銘を受けたという。



さらに、自動付帯する海外旅行保険の窓口への電話が「1秒かからないぐらいでつながった」という海外渡航時の実体験も紹介。最後に宮脇氏は「ホテルの上級会員資格が付与されないというデメリットはあるものの、それを補って余りあるコンシェルジュの質と体験的価値がある」と動画を締めくくった。