お笑い芸人のマサルコが17日、自身のX(旧ツイッター)を更新。所属する吉本興業から退所し、芸能活動を引退することを発表した。



【写真】喜びあふれるパートナーとのウェディングフォト

マサルコは文書を公開し、「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と発表した。引退の理由について「芸能活動をやりたいという気持ちがなくなったからです。というかむしろやりたくないです笑」と率直な思いを記した。



フジテレビ系のバラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ!」などの番組に出演した思い出を振り返り、特に「なにより坂道のアイドル『吉本坂46』にも選んでいただき、最後に自分が1番なりたかった正真正銘のアイドルにならせていただけたことは、私の人生の宝です」と感謝を記した。



パートナーとの結婚や愛犬・シバスケとの出会い、自身が大阪で運営をするバーなどの充実感から「これが幸せって言うんだろうな、人生で今が1番幸せだなって」と記し、「やっと辿り着いたんだと思っています。これからはマー君(パートナー)とシバスケという家族と、大切なお客様達の集う店を守っていきます」とつづった。



マサルコはお笑いコンビ「ギガスラッシュ!!」として2016年にデビュー。2017年にコンビ解散後は、ピンで活動していた。活動当初から同性愛者であることを公表しており、2023年にはパートナーとの同性婚を発表したことで話題となった。



（よろず～ニュース編集部）