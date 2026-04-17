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なぜ今ゴールドなのか？ドル離れが進む中で資産が流れている「本当の理由」について解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「なぜ今ゴールドなのか？ドル離れが進む中で資産が流れている『本当の理由』について解説します！」と題した動画を公開した。動画では、昨今の金（ゴールド）価格の急激な上昇の裏にある歴史的背景や、世界的な「ドル離れ」の真実について解説している。



鳥海氏はまず、金の価格が直近3年間で約2.7倍に急騰していることに触れ、その理由を歴史的な変遷から紐解く。1944年のブレトンウッズ体制では「35ドル＝金1オンス」と定められ、金が本物の通貨として機能していたが、1971年のニクソンショックでそのルールが崩壊。紙幣が通貨の主役となり、金は代替手段へと役割を変えたと説明した。



価格上昇の大きな転換点として、鳥海氏は2008年のリーマンショックと2022年のロシアのウクライナ侵攻を挙げる。特にウクライナ侵攻時の経済制裁により、ロシアの持つドル建ての米国債などの外貨準備が凍結され、一切使えなくなる事態が発生。この出来事が世界に衝撃を与えたという。



鳥海氏は「アメリカに嫌われたら、米国債やドルで持っている銀行口座は凍結される」というリスクを世界が認識したと指摘する。その結果、万が一の有事に備え、中国やインドなどの新興国がドルの代替として、誰の承認も必要とせずに物々交換できる金を大量に買い集め始めたと語る。各国の中央銀行は、金を「投資目的」ではなく、有事の際に「国を回すための保険」として保有しているのだという。



鳥海氏は「ドルが使えなくなった時に機能するのが金」であると結論付け、今後も金価格の上昇トレンドは続くと予測。一方で、短期間での下落も頻繁に起こるという金の特徴にも言及し、資産運用における多角的な視点を提供して動画を締めくくった。