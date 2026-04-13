とろサーモンの久保田かずのぶが、若手時代に起こした“とんねるずロケ途中帰宅事件”の真相を明かした。信じがたい行動だが、久保田なりの理由があったそうで……。

【TVer】ギャロップ林、とろサーモン久保田に対して「同期なのに敬語」の理由明かす

久保田が東京に出たばかりで仕事がなかった頃、とんねるずの番組のロケに参加する機会があった。10人以上いた若手芸人のうちの1人だったが、周りは“お侍ちゃん”などキャラクター色の強い芸人ばかりで、漫才師の久保田だけ毛色が異なっていたそうだ。

現場の雰囲気にもそれは表れ、久保田がエピソードトークをしても「誰も笑わないし、違う空気になった」。さらにスタッフからも「いや、いいんで。今こっちいじってるんで」と不必要とも取れる扱いを受け、久保田は「頭きて帰ったろうと思って」と決意したのだという。

ロケバスに乗って次の店に向かおうとした際、久保田は「帰ります」と宣言。スタッフに「何してるか分かってるんですか？」と制止されたが、それでも久保田は「いや、いいです。帰ります」と繰り返した。

「とんねるずさんも次の店行ってるんで」ととにかく久保田を連れて行こうとするスタッフに、なおも「帰ります」と久保田が譲らずにいると、とうとうスタッフの怒りが爆発したそう。

久保田は「大人が手のひらでバスの側面叩いて、『何がしたいんだ！』って言ってました」と振り返りながら苦笑していた。

今考えてもありえない久保田の行動に、話を聞いていた永野は手を叩いて大爆笑。「素晴らしいよね」と称賛すると、「そのぐらいの人間が刺さるんじゃないの」と評価を口にしていた。

なお、久保田が前代未聞の行動を語った様子は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）4月9日放送回で紹介された。同放送回では、ギャロップ・林健の悩み相談をきっかけに、久保田と永野が芸人としての立ち回りについて本音を語っている。

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