小原正子、夫･マック鈴木と長女の入学式出席＆家族３ショット
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が９日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木とともに６歳の長女・こうめちゃんの小学校入学式に出席したことを報告し、「泣かなかった」ことを明かした。
この日、「入学式です！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小原、ピンクのワンピースを着た長女との記念ショットを公開。
また、11歳の長男・誠希千くんは６年生として一足先に登校し、９歳の次男・誠八くんは祖母と留守番だったことも説明。家族の節目を撮影してきたカメラマン“梅さん”が今回も駆けつけたことも明かし、「本当に有難うございます！！！」と感謝をつづった。
続く「お疲れ様！★」と題したブログでは、入学式を終えた心境を吐露。「ついこないだまで年長さんだった」と振り返りながら、「みなさんがめちゃめちゃ可愛くて きゅんきゅんきゅん」「もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と母としての喜びを表現。「赤ちゃんはあっという間に小学生になります」としみじみと成長の早さを実感したことをつづった。
教室では「緊張していました」と明かし、「すずき こうめ」と書かれた机に手をつきながら少し緊張した表情を見せる長女の姿や庭で四つ葉のクローバーを見つけた様子、ピンクのワンピース にお揃いのジャケットを羽織ったコーディネートなども披露。
その後、母娘で喫茶店に立ち寄り、「おなか減ったーー！」と食事を楽しんだことも報告。
“よく泣く人”という小原だが、「今日は朝からバッタバタで小学校についてからも気持ち そわそわして そして可愛さにルンルンして感傷的になる暇ありませんでした！」と振り返り、 「母めずらしく泣きませんでした！」と明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ご両親、こうめちゃんお写真とても素敵」「楽しい学校生活になりますように」「マックさんのスーツ姿は安定的にかっこいい」「まあこさんも素敵」「綺麗なお母様」「正子さん、すっごい素敵」「泣き虫母さんより、晴々した優しい笑顔の素敵母さん」「輝かしい」「忙しい中、，一人娘ちゃんの入学式に出席してくれたマック父さん，最高のお父さん」「こうめ姫ピンク色お似合い」「ワンピース姿も可愛いけど，ジャケットを着ると，よりフェミニン一年生もになりますね」などの声が寄せられている。
この日、「入学式です！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小原、ピンクのワンピースを着た長女との記念ショットを公開。
続く「お疲れ様！★」と題したブログでは、入学式を終えた心境を吐露。「ついこないだまで年長さんだった」と振り返りながら、「みなさんがめちゃめちゃ可愛くて きゅんきゅんきゅん」「もちのろん我が子は格別可愛くて幸せな時間でした！」と母としての喜びを表現。「赤ちゃんはあっという間に小学生になります」としみじみと成長の早さを実感したことをつづった。
教室では「緊張していました」と明かし、「すずき こうめ」と書かれた机に手をつきながら少し緊張した表情を見せる長女の姿や庭で四つ葉のクローバーを見つけた様子、ピンクのワンピース にお揃いのジャケットを羽織ったコーディネートなども披露。
その後、母娘で喫茶店に立ち寄り、「おなか減ったーー！」と食事を楽しんだことも報告。
“よく泣く人”という小原だが、「今日は朝からバッタバタで小学校についてからも気持ち そわそわして そして可愛さにルンルンして感傷的になる暇ありませんでした！」と振り返り、 「母めずらしく泣きませんでした！」と明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ご両親、こうめちゃんお写真とても素敵」「楽しい学校生活になりますように」「マックさんのスーツ姿は安定的にかっこいい」「まあこさんも素敵」「綺麗なお母様」「正子さん、すっごい素敵」「泣き虫母さんより、晴々した優しい笑顔の素敵母さん」「輝かしい」「忙しい中、，一人娘ちゃんの入学式に出席してくれたマック父さん，最高のお父さん」「こうめ姫ピンク色お似合い」「ワンピース姿も可愛いけど，ジャケットを着ると，よりフェミニン一年生もになりますね」などの声が寄せられている。