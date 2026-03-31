Ç­¤Ã¤Ý¤¤¡©¥¢¥Ò¥ë¡©16¥¿¥¤¥×¤ÏINTP¡ª¡ÚYUMEKI¡Û¤ÎÁÇ´é¤¬¤ï¤«¤ë20¤ÎQ¡õA

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2021Ç¯¡§ITZY¡ÖWANNABE¡×¡¢EXO BAEKHYUN¡ÖAddicted¡×¡¢SHINee¡ÖHeart Attack¡×¡¢THE BOYZ¡ÖMAVERICK¡×¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¤ÊK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤Î¥³¥í¥Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¤Î¿¶ÉÕ¤Ë»²²Ã¡£
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2023Ç¯¡§Êì¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤¥À¥ó¥¹¤ÎºÍÇ½¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ç®¤¤Ì´¤ò»ý¤Á¡¢¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¡£
2024Ç¯¡§K-POP¡¦J-POP¤ÎÎ¾¥·¡¼¥ó¤Ç¿¶ÉÕ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤ë¡£
2025Ç¯¡§¡ÖBOYS­¶PLANET¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£

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ILLIT¡ØJellyous¡Ù
TWS¡ØLast Festival¡Ù
TWS¡ØOh mymy¡Ù
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Kep1er¡ØTIPI-TAP¡Ù
ZEROBASEONE¡ØNow or Never¡Ù
NCT¡ØFact Check¡Ù
ENHYPEN¡ØBrought the Heat Back¡Ù
NCT WISH¡ØSong Bird¡Ù
ITZY¡ØWANNABE¡Ù
THE BOYZ¡ØMAVERICK¡Ù
NI-KI¡ÊArtist of the Month¡Ë¡ØTrendsetter ¡ß HUMBLE¡Ù
ONF¡ØGoosebumps¡Ù
aespa¡ØWhiplash¡Ê2024 MAMA Stage¡Ë¡Ù
ODD YOUTH¡ØThat¡Çs Me¡Ù
ODD YOUTH¡ØI Like U¡Ù
ONE OR EIGHT¡ØKAWASAKI¡Ù
A.C.E¡ØSavage¡Ù
K/DA¡ØMORE¡Ù
GRAY¡ØSweaty¡Ù
ME:I¡ØClick¡Ù
ME:I¡ØHi-Five¡Ù
ME:I¡ØMUSE¡Ù
PRODUCE 101 JAPAN GIRLS¡ØA to Z¡Ù
PRODUCE 101 JAPAN GIRLS¡ØLeap High¡Ù
PRODUCE 101 JAPAN GIRLS¡ØPopcorn¡Ù
SuperM¡ØPerformance Video¡ÊTEN ¡ß TAEMIN ¡ß KAI¡Ë¡Ù
ARrC¡ØS¡õamp;S¡Êsour and sweet¡Ë¡Ù
EXO KAI¡ØPeaches¡ÊPrologue Film¡Ë¡Ù
BewhY¡ØSide by Side¡ÊSweet Home ¡ß NETFLIX¡Ë¡Ù
NouerA¡ØNew is Now¡ÊN.I.N¡Ë¡Ù
NCT TEN¡ØCOCO CHANEL¡ÊDance Video¡Ë¡Ù
ME:I¡Ø2024 MAMA ¡Æ¡õamp;ME + CLICK¡Ç Stage¡Ù
ONEUS¡ØBlack Mirror¡Ù
ONEUS¡ØBring It On¡Ù
PURPLE KISS¡ØPonzona¡Ù
PURPLE KISS¡ØZombie¡Ù
PURPLE KISS¡ØCrown¡Ù
SHINee¡ØHeart Attack¡Ù
SHINee¡ØI Really Want You¡Ù
EXO BAEKHYUN¡ØAddicted¡Ù
BDC¡ØShoot the Moon¡Ù
NouerA¡ØBring the Crunk¡Ù
ONF U¡ØIFFY¡ÊDance Film¡Ë¡Ù
ONF U¡ØN95 (Dance Film¡Ë¡Ù
ARrC¡ØDummy¡Ù
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KillA¡ØSHALALA¡Ù
MAZZEL¡ØWaterfall¡Ù
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OCTPATH¡ØFUN¡Ù
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Wild Blue¡ØWILD BLUE¡Ù
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