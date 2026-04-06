美しすぎる器と極上スイーツ♡マイセンカフェのロイヤルアフタヌーンティーを堪能

ヨーロッパの気品漂う空間で楽しめる、ワンランク上のアフタヌーンティー。今回は、ドイツの名窯として世界中で愛されるマイセンの世界観を体感できるカフェで提供されている「ロイヤルアフタヌーンティー」を紹介します。こちらのアフタヌーンティーはここのお店のみでしか体験ができない貴重なものです。

芸術品のようなティーセットにうっとり

まず目を奪われるのは、美しく繊細なテーブルウェア。マイセンならではの上品で華やかなデザインは、まさに芸術品。写真映えはもちろん、実際に手に取りこちらでいただくことで感じる特別感は格別です。

ロイヤルアフタヌーンティーの装飾は大人なエレガンスなダークなワインレッド。

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華やかで繊細なスイーツ＆セイボリー

三段スタンドに並ぶのは、見た目も味も満足度の高いラインナップ。一つひとつが丁寧に作られており、最後まで飽きずに楽しめます。

上段：キルシュトルテ、ベリーパンナコッタ、カヌレ、プレッツェル

中段：ヴィシソワーズ(コンソメのジュレ入り)、オープンサンド（サーモンとクリームチーズ・エッグサラダの2種）、エアトベーレマリネ

下段：ジンジャーブレッド、オペラ、キッシュ

伝統的なお菓子もマイセンらしさが感じられる

ドイツの伝統的なケーキであるキルシュトルテ。

こちらはキルシュづけのダークチェリーを使う物ですが、マイセンさんではお子様にも食べて頂けるようにノンアルコールで作ってらっしゃいます。そのような気配りもマイセンさんらしいと感じました。

甘さも控えでとても美味しいキルシュトルテでした。他にもジンジャーブレッドといった伝統的なドイツ菓子も楽しめました。

まとめ

美しい器・洗練されたスイーツ・上質な空間。すべてが揃ったマイセンのロイヤルアフタヌーンティーは、まさに“非日常体験”。

優雅な時間を過ごしたい日に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか♡期間限定ですのでチェックしてみてください。

マイセン ロイヤルアフタヌーンティー

期間：2026年3月16日(月)～4月30日(木)

価格：6,200円（税込）