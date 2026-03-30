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株価が下がった時に本当に買うべきか？資産を増やす人の判断基準について徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「株価が下がった時に本当に買うべきか？資産を増やす人の判断基準について徹底解説します！」を公開した。動画では、視聴者から寄せられた投資に関する様々な疑問や不安に対し、過去のデータや社会構造を交えながら、本質的な判断基準と向き合うべき現実について鋭く提言している。



動画の序盤、鳥海氏は「S&P500と全世界株式のどちらに投資すべきか」という質問に対し、「より効率の良い方を選ぶ努力は意味がない」と一蹴。「努力の方向性が間違っている」と指摘し、どちらがより増えるかを当てるのは極めて難しく、当たったとしてもリターンは1%程度しか変わらないと説明した。さらに「楽してお金持ちになりたい人がめちゃめちゃいっぱいいる」と語り、投資先選びに固執するのではなく「入金力を上げる」という事実に向き合うべきだと厳しい言葉を投げかけた。



続いて、「暴落時に元に戻るまで15年かかると聞いて怯えている」という相談には、ホワイトボードの図を示しながら解説。世界恐慌時に15年かかったのは「最高値で買った場合」であり、大半の投資家には当てはまらないと説明した。加えて、現代は政府の介入があり、情報伝達も格段に速く、株式が年金制度などの社会インフラになっていると指摘。「昔と同じように考えるのはちょっと違う」と語り、過度な不安を煽る情報に踊らされないよう注意を促した。



また、「日本は終わっているからNISAは無駄だ」という悲観的な意見に対しては、「思考は現実化する」という言葉を引用。人間は自分にとって都合の良い情報しかインプットしない傾向があるとし、「ネガティブな思考の人にはネガティブな未来しか訪れない」と警鐘を鳴らした。



最後に「NISAはいつでも引き出せるから貯まらない」という意見を、保険屋の営業トークに過ぎないと一刀両断。適切なリテラシーがあれば簡単に引き出すことはないと述べた。鳥海氏は終始一貫して、事実を正しく理解し、ポジティブな視点を持つことの重要性を説き、「考え方を変えてみた方が良い」と視聴者にメッセージを送って動画を締めくくった。