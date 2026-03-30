【まとめ】4月以降のディズニーはどう変わる？閑散期の混雑状況や新イベントを徹底解説
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ディズニー系YouTuberの二コート氏が、「【緊急速報】混雑状況の変化！4月以降ディズニーに起こる変化５選！」と題した動画を公開した。動画では、4月以降の東京ディズニーリゾートにおける新イベントの開始や休止情報、客層の変化といったトピックを取り上げ、閑散期を活用した立ち回り方の重要性を伝えている。
動画内で詳細に解説されたのは、東京ディズニーシーで2026年4月15日から1年間にわたり開催される25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」である。日中の水上グリーティングに加え、夜にはホテルミラコスタの壁面へプロジェクションマッピングが投影される演出が予定されている。同時に、東京ディズニーランドでは4月9日から6月30日まで「バネロペのスウィーツポップワールド」が開催され、手遊びを楽しめるパレードが展開される。
さらに二コート氏は、4月特有の注意点として多数のアトラクションの休止に言及。「空飛ぶダンボ」や「ピーターパン空の旅」などが対象となるため、事前の確認が不可欠だと語った。また、4月8日付近で春休みが明けると学生の来園が落ち着き、絶叫系アトラクションが乗りやすい「閑散期」に入ると分析。ただし、新イベント目当てのファンが増加するため、「ショーやグリーティング施設がその対象となる」と混雑の傾向が変化する点を指摘した。
最後に、「満足するためにはレストラン選びは大切」だと強調し、何となく入店して空白の時間を過ごすのを避けるようアドバイスを送った。レストランの予約や休止情報の詳細については、公式サイトなどを通じて事前に情報を把握し、パークでの1日を計画的に楽しんでみてはいかがだろうか。
動画内で詳細に解説されたのは、東京ディズニーシーで2026年4月15日から1年間にわたり開催される25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」である。日中の水上グリーティングに加え、夜にはホテルミラコスタの壁面へプロジェクションマッピングが投影される演出が予定されている。同時に、東京ディズニーランドでは4月9日から6月30日まで「バネロペのスウィーツポップワールド」が開催され、手遊びを楽しめるパレードが展開される。
さらに二コート氏は、4月特有の注意点として多数のアトラクションの休止に言及。「空飛ぶダンボ」や「ピーターパン空の旅」などが対象となるため、事前の確認が不可欠だと語った。また、4月8日付近で春休みが明けると学生の来園が落ち着き、絶叫系アトラクションが乗りやすい「閑散期」に入ると分析。ただし、新イベント目当てのファンが増加するため、「ショーやグリーティング施設がその対象となる」と混雑の傾向が変化する点を指摘した。
最後に、「満足するためにはレストラン選びは大切」だと強調し、何となく入店して空白の時間を過ごすのを避けるようアドバイスを送った。レストランの予約や休止情報の詳細については、公式サイトなどを通じて事前に情報を把握し、パークでの1日を計画的に楽しんでみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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