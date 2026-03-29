【今週の運勢】3月30日（月）〜4月5日（日）の運勢第1位は射手座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 3月30日（月）〜4月5日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★射手座

運勢第1位！ 他人のルールで遊ぶのをやめて、自分がゲームマスターとなって「新しい世界」を創造するときです。あなたの内なる野心を、公言しても恥ずかしくない「大義名分」へと昇華させてみて。あなたが「これが真実だ」と宣言したことが、世界を塗り替える新しい常識として浸透し始めそう。

第2位★獅子座

運勢第2位！ 過去の成功体験という「狭い王宮」を飛び出し、世界基準のステージで自分をリブランディングするとき。未知の高度な知見や異文化を積極的に取り入れ、王者の風格を現代的にアップデートさせて。異なるふたつの世界を自在に行き来する「パラレルな存在感」が、人生に圧倒的なスケール感と華やかさをもたらします。

第3位★牡牛座

運勢第3位！ 外部の喧騒をシャットアウトし、自分の「生命の根幹」をアップデートする一週間。過去から持ち越した不要な思考のバグを徹底的にクレンズし、最新の感性で自分を再起動させてみて。研ぎ澄まされたあなたの直観が、まもなく現実を塗り替える最強の武器へと変貌します。

第4位★山羊座

外部のノイズを完全に遮断し、自分だけの「作戦秘密基地」を再構築したい週。惰性で維持してきた余分なものは捨てて、本能が「無敵になれる」と直感する最強のバランスへ生活を改造する準備を。1日のうちの数時間をそこで過ごすのもよし、部屋を整えるのもよしです。

第5位★水瓶座

カオスな状況を「独自の武器」へと変えていく週です。起きた問題を嘆く時間を削り、それをどう発信し、利益に変えるかという「情報の再定義」に集中して。あなたの毒のあるユーモアが、古い世界を壊す決定打に。タブーなトピックは避けつつも、今までの固定観念を打ち破るような発言はどんどん発信してみて。

第6位★乙女座

他者から受け継いだ「古い財産や知識」を、最新の分析眼で解体し、自分流の「最強のツール」へ作り変える週。単なる模倣を辞め、そこに独自の工夫を乗せることで、受け取ったものが魔法のような価値を持ち始めます。あなたの手によって再構成された物語が、周囲の人々に深い癒やしと変容を促すでしょう。

第7位★天秤座

既存の人間関係の「バランス」を、今のあなたのステージに合わせて再構築する一週間です。周囲に合わせるだけの調和は卒業し、あなたが「中心」となって新しいルールを提示していくといい流れに。多角的な視点で状況を俯瞰することで、バラバラだったパズルのピースが美しく収まります。

第8位★双子座

慣れ親しんだコミュニティの壁を壊し、国境や次元を超えた「知的な冒険」へ飛び出すとき。自分を縛る肩書きを捨て、多面的な情報をつなぎ合わせる「情報のハブ」として振る舞ってみて。あなたの放つ軽快で斬新な問いかけが、停滞していたネットワークを再編し、新しい運命の渦を作り出します。

第9位★蠍座

曖昧な期待を捨て、冷徹な「実用性」だけで人生を設計し直す一週間です。日常のルーティンを厳しいレベルの規律で管理し、無駄な感情の揺れを排除した「最強の肉体と精神」を作り上げてみてください。気持ちを全部紙に書き出してみるのもオススメ。今までにない、ニュータイプのあなたが誕生する予感。

第10位★魚座

眠っていた野生の直感を「超高性能レーダー」へと進化させる週です。ノイズを排除し、最短距離で「勝てるフィールド」へ移動を。あなたが見抜いた一歩先の未来が、自分と大切な存在を守るための地図となります。信頼できる仲間と共に、どんどん前に進んでみて。

第11位★牡羊座

「自己再生」のとき。過去の失敗や経験を否定せず、それらすべてを「今の自分」という新しい形に統合してみて。古い殻を脱ぎ捨て、新しい自分を彫刻していくことで、本能が指し示す新しい道へ迷いなく第一歩を踏み出せます。「これだ！」と思った直感は大事にして。

第12位★蟹座

抽象的な理想論を卒業し、現実社会で稼働する「強固なシステム」へと構築し直す星模様。内に秘めたパッションを、誰にでも伝わる論理と数字に翻訳して伝えてみて。あなたの放つ意志の光が、バラバラだった周囲の意識をひとつにまとめ、理想を築き上げる強力な引力となります。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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