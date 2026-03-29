【浮気】父の浮気現場を偶然目撃してショックを受ける娘!?証拠写真を投函されて離婚した両親【著者に聞く】
【漫画を読む】自宅に浮気の証拠写真を投函した娘だが…!?
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は以前ウォーカープラスで紹介した40〜42話までをお届けするとともに、著者に探偵はどうやって愛人の写真を投稿したのが娘さんだと気が付いたかなどについてもインタビューした。
コロナでハワイの挙式が急遽中止になり、夫と離婚をすることになった愛人のロベールさん。結婚式の費用1000万ドルはブライダル会社に持ち逃げされたため、ロベールさんは元部下の利根川さんに電話でお金を貸してほしいとお願いをする。
利根川さんは新卒のときロベールさんにいじめられたので、「今更何を言われても、もう遅いです」などと言って、ロベールさんを助けることはなかった…。
一方、浮気をされ離婚した筧さんと娘の庵ちゃんはいよいよ高校受験の日を迎える。受験シーズン中に父親の浮気が原因で両親が離婚をしたが、そんな状況でも庵ちゃんは志望校に向けて頑張って勉強をしてきた。
その日の朝、自宅に探偵の七五三さんがバイクでやって来て、「電車だとコロナの感染が心配だから、おれが高校まで送っていきます」と言う。庵ちゃんはバイクの後ろに乗って、2人は高校へ向かう。
七五三さんは筧さんの自宅へ戻ると、母親は七五三さんにガソリン代が入った封筒を渡す。七五三さんは「いえ大した距離じゃないので」「それに結局筧さんのご依頼を最後まで解決できなかったお詫びもあるので」と話す。
七五三さんは浮気の証拠写真を自宅に投函した犯人を突き止められず、依頼を解決できていないと思っているようだ。けれど、母親は今となってはどうでもいいと思うようになったという。
後日、七五三さんは庵ちゃんとカフェへ行き、「庵ちゃんでしょ？あの写真投函したの？」と真相を聞く。庵ちゃんは塾の帰りに父親の浮気現場を偶然目撃してしまい、父親のパソコンから証拠写真を見つけて自宅のポストに投函したと打ち明けた。
庵ちゃんは、自分が高校生になるまでに両親に離婚をしてほしかったようだ。庵ちゃんの行動力に驚きを隠せない七五三さん。そして春になり、庵ちゃんは高校で新生活がスタート。筧さん親子は楽しく生活をしていくのであった。
著者に七五三さんはなぜ写真を投函したのが庵ちゃんだと気が付いたのか聞いてみると、「本当に不思議です(笑)。でも冒頭に切手がないことに気づいていたので、住所を知る人間かもしくは身内の人間であることは、推測していたのかもしれません。ロベールさんが自爆したくて出したと思うとちょっとおもしろいですが、自分が損することになるのでそれはなかったのですね(笑)」と明るく話してくれた。
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人さんは、ほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)
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