「毎日体重を量るべき」は本当？ダイエットで見落としがちな“数字との向き合い方”
ダイエットを始めると、「毎日体重を量った方がいいのか？」と悩む人は少なくありません。体重の変化を把握することは大切ですが、数字に振り回されてしまうと、モチベーションが揺れやすくなることも。実は、体重との付き合い方に“正解は一つではありません”。大切なのは、数字を見ること自体ではなく、その受け取り方です。
体重は毎日変動するもの
体重は１日の中でも変化しますし、前日との違いも水分量や食事内容、体調などに大きく影響されます。そのため、毎日同じペースで減り続けるものではありません。
毎日量るメリットもある
一方で、毎日体重を量ることで、自分の体の変化に気づきやすくなるというメリットも。増減の傾向を把握することで、食事や生活習慣を見直すきっかけになることもあります。
ただし、その場合も「１日の数字」で判断するのではなく、数日〜１週間単位での変化を見ることがポイントです。
大切なのは“距離感”
体重計に乗る頻度は、「自分にとってストレスにならないかどうか」を基準に考えることが大切。毎日量ることで安心できる人もいれば、逆に不安が強くなる人もいます。
ダイエットでは、数字に振り回されるよりも、生活習慣が整っているかどうかに目を向けることが重要。体重はあくまで一つの目安として、適度な距離感で向き合うことが、無理なくダイエットを続ける鍵となるでしょう。＜text：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞
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