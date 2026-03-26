おしゃれに持ち運べるカメラバッグ！写真好きにおすすめ【エツミ＆コールマン】コラボバッグをAmazonで今すぐゲット！見逃すな！
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おしゃれと収納力を両立！写真好き必見！【エツミ＆コールマン】のカメラバッグでお出かけ快適♪Amazonで今すぐゲット！
気軽に持ち出せる小型軽量のミニショルダーバッグ。カメラやスマートフォンの持ち運びに便利なエツミとのコラボレーションモデル。普段の街歩きやスナップ撮影に必要な最小限の荷物、機材が入る。収納力が少ない分、大きく開くメイン収納で素早い取り出しや撮影がストレスなく行える。旅行時に身の回りの物を持ち歩くサブバッグとしても便利。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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背面と底面のクッションでバッグの何も入っていなくてもバッグの形が崩れることがない。大きく開くメイン収納は4つのポケットで小物を効率的に入れられる。サイドに縫い付けられている筒型の仕切りには、水筒やペットボトルが固定して収まる。インナーカラーは細かいアイテムも見つけやすいオレンジ。
体に当たる背面部分は長時間下げていても蒸れにくいメッシュ素材を採用。メイン収納の開閉には半円型のプルリングで手袋をしたままでもバッグを開けることができる。
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伸ばすと十分にななめ掛けできる長さ調整可能なショルダーベルトは約60〜125センチ。
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