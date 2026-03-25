20日、ホワイトハウスで日米首脳会談が行われ、高市早苗首相（65）はアメリカのトランプ大統領（79）とともに緊迫するイラン情勢への対応などについて意見を交わした。20日〜22日に読売新聞が行った世論調査では、約7割が「全体として評価する」としており、高市首相は世界で孤立するトランプ大統領に寄り添い、アメリカとの蜜月アピールに成功したといってよいだろう。

そんななか、22日に首相官邸のX公式アカウントが《日米首脳会談等の様子です。》のメッセージとともに、今回の日米首脳会談の様子を約1分半ほどにまとめた動画を公開。

「公開された動画は“今日、私はそれを伝えにきました”と発言する高市首相が、トランプ大統領と握手するシーンから始まります。2人がホワイトハウス内を散策する様子には、日米首脳会談後の会見での高市首相の発言がナレーションのように挿入され、共同会見に臨む映像はまるで映画の予告編のような、ドラマチックな雰囲気でした」（WEBメディア記者）

しかし、動画に写り込んでいた、“ある写真”がネットをザワつかせているようで……。

「動画の中盤に、高市首相が“強固な日米同盟が必要でございます”と発言したところで、トランプ大統領が“Shinzo（シンゾー）”と発言するシーンが。少し唐突にも思えた発言ののち大統領室の机が映し出されると、トランプ大統領の家族写真とともに、額縁に飾られた故・安倍晋三元首相の写真が飾ってあったのです」（前出・WEBメディア記者、以下同）

この写真を見たユーザーからは驚きの声が続出。Xではこんなコメントが上がっていた。

《安倍元首相の写真が…》

《トランプさん、ホワイトハウスに家族の写真と一緒に安倍さんの写真も飾ってる》

《トランプ大統領のお部屋に安倍総理の写真が額に入れて飾ってあることにびっくりしました。》

《ホワイトハウスに安倍さんの写真あるんかーい！？》

「トランプ大統領はかねてから安倍元首相と親交が深く、’17年の初対面から共通の趣味であるゴルフを通じて距離を一気に縮めました。その後は安倍元首相を自身の別荘に招待したり、米大統領専用機・エアフォースワンへの異例とも言える同乗を許可したりするなど特別な存在として扱っていました。安倍元首相が亡くなった日には、“私の人生で最も悲しい日のひとつ”と発言していたトランプ大統領ですので、高市首相はそれを分かった上で安倍氏の話をさかんにしていたのではないでしょうか。

いっぽう、トランプ大統領は今回の日米首脳会談向けの“おもてなし”として、机に安倍元首相の写真を飾ったという懐疑的な見方もSNSでは少なくありません。しかし、今年1月1日の時点で、息子のバロン・トランプ氏（20）の友人のXに、孫を抱き抱えるトランプ大統領の背後にあった安倍元首相と思われる写真が確認できました。トランプ大統領にとって、安倍元首相は特別な存在だったことは間違いなさそうです」