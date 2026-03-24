サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ春季限定♡いちご尽くしの可愛い新メニュー登場

東京・上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェに、春の訪れを感じる期間限定メニューが登場♡いちごをふんだんに使ったアフタヌーンセットや話題のスイーツなど、見た目も味もときめくラインナップが揃いました。推しキャラと一緒に楽しめる可愛いメニューは、お友達とのカフェ時間にもぴったり♪春だけの特別なひとときを満喫してみませんか？

いちご尽くしの贅沢アフタヌーン



「ガーデンバスケットアフタヌーン いちご畑」は、ボリュームたっぷりの華やかなセット。

苺ドーナツや苺ミルクレープ、ティラミスカップなど、いちご尽くしのスイーツがぎゅっと詰まっています。

さらに、ハローキティやマイメロディなど全8種から選べるムースとクロワッサンも楽しめるのが魅力。見た目の可愛さと満足感を両立した、春にぴったりのアフタヌーンです。

ハーゲンダッツ期間限定♡和素材×洋菓子の新作アソートが登場

話題スイーツ＆人気メニューも充実



春季限定では、「おともだちといっしょ♪苺ミルキーハニトー®」や「季節のトゥンワッフル ブルーベリーチーズ」も登場。

食パン一斤を使ったハニトーは、ハチミツと苺ソースがじゅわっと広がる贅沢な一品。

さらに、昨年大人気だった「ポムポムプリンのプリンまん」は継続販売され、テイクアウトも可能です。食べ歩きやお土産にもおすすめ♪

春気分を楽しむドリンクも登場



ドリンクメニューには、「苺フローズンヨーグルト」と「苺ティーソーダ」がラインナップ。どちらもフレッシュな苺の甘酸っぱさが楽しめる爽やかな味わいです。

さらに、好きなサンリオキャラクターのモナカをトッピングできるのも嬉しいポイント。写真映えも抜群で、カフェタイムがより楽しくなります♪

春限定メニューで癒しの時間を♡



春のときめきが詰まったサンリオキャラクターズ ガーデンカフェの限定メニューは、見ているだけでも気分が上がる可愛さ。

事前予約優先のため、ゆっくり楽しみたい方は早めのチェックがおすすめです。

大好きなキャラクターと一緒に、特別なカフェタイムを過ごしてみてくださいね♡