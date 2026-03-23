「レゴ」×「NIKE」の名作スニーカーがコラボ！ 1213ピースで再現する“Air Max”登場
「レゴ」と「NIKE」がコラボレーションした「Nike Air Max 95 x レゴ セット」が、3月28日（土）から、全国の「レゴ ストア」や「レゴ」公式オンラインストアなどで発売。一般販売に先駆け、3月19日（木）より、各店舗で予約受付を開始した。
【写真】楽しいギミックも搭載！ コラボアイテムの詳細
■かわいいミニフィギュアも付属
今回発売される「Nike Air Max 95 x レゴ セット」は、「レゴ ブロック」の創造的な遊びと「NIKE」のスニーカーが持つヘリテージを融合して生まれた新たなコラボレーション製品。
1213ピースで構成される本製品は、1995年に発売された不朽の名作スニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」OGモデルを忠実に再現。カラーにブラック、グレー、ネオンイエローを採用し、象徴的な「NIKE Air」のロゴがデザインされている。
また、スニーカーをひねるとソール部分に小物が収納できる「秘密の引き出し」をギミックとして搭載。さらに、専用ディスプレイスタンドと「Nike Air Max 95」スニーカーを着用した「レゴ ミニフィギュア（頭部をカスタマイズ可能）」も付属している。
【写真】楽しいギミックも搭載！ コラボアイテムの詳細
■かわいいミニフィギュアも付属
今回発売される「Nike Air Max 95 x レゴ セット」は、「レゴ ブロック」の創造的な遊びと「NIKE」のスニーカーが持つヘリテージを融合して生まれた新たなコラボレーション製品。
また、スニーカーをひねるとソール部分に小物が収納できる「秘密の引き出し」をギミックとして搭載。さらに、専用ディスプレイスタンドと「Nike Air Max 95」スニーカーを着用した「レゴ ミニフィギュア（頭部をカスタマイズ可能）」も付属している。