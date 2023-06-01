【HG 1/144 Ξガン ダム (機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ キルケーの 魔女 )】 2026年4月発売予定 価格：7,700円

現在公開中の劇場用映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、同作の主役機として搭乗する「Ξガンダム」が新規造形パーツを備え、新たに「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女.jpg」として4月に発売される。そのサンプルがガンダムベース東京に展示されている。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女.jpg」。4月発売予定。価格は7,700円

前作に引き続き「キルケーの魔女」でもハサウェイ・ノアの機体として活躍する「Ξ（クスィー）ガンダム」。頭頂高26mを超える大型の機体で、高性能なミノフスキー・フライト・ユニットを搭載し、重力圏での単独飛行も可能としている。同作の劇中では、マスクの下に隠されたガンダムフェイスも明らかとなった。

一部のパーツを新規に追加／変更した「HGUC 1/144 Ξガンダム」のリデコレーション版と言える仕様だ

今回発売される「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女.jpg」は、2021年に発売された「HGUC 1/144 Ξガンダム」の新バージョンで、前述のガンダムフェイスを新規造形パーツとして用意。選択式で組み立てられるようになっている。またダメージを受けたシールドやマニピュレーターを展開したハンドパーツ、形状の異なる新設定のビーム・ライフルも付属する。

顔のパーツは2種類が付属。選択式で組み立てる

以前とは形状が微妙に異なるビーム・ライフル

シールドはダメージ仕様になった

プロポーションや各種ギミックはHGΞガンダムと同じ内容で、全高約180mmというボリューム感はかなりのもの。展示されたサンプルは、ガンダムフェイスのパーツが装着されたもので、印象は結構変わって見える。機体各所の展開や、MSフォームからフライト・フォームへの変形ももちろん可能だ。

ミノフスキー・フライト・ユニットの可動により、フライト・フォームに変形する

参考までにこちらは「HGUC 1/144 Ξガンダム」の完成品。「キルケーの魔女」版と比較してみてほしい

商品は一般店頭での発売となる。具体的な発売日は後日明らかにされると思うので、楽しみに待っていただきたい。

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