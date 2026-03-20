¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¡¡½Ð¾ìÄä»ß162»î¹ç³ÎÄê¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë´þµÑ¤Çº£µ¨Á´µÙ¡¢ºÆ°ãÈ¿¤Ê¤é±Êµ×ÄÉÊü¤â
¡¡ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¸¥å¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤¬162»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤Ï½èÊ¬¤òÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Ý¤´¤È·ç¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â½Ð¾ì»ñ³Ê¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤ÎÇ¯Êð1500Ëü¥É¥ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤º¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÏÆ±·ÀÌó¤Ë¤«¤«¤ëÌó300Ëü¥É¥ë¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¿¥Ã¥¯¥¹¡ËÉéÃ´¤âÌÈ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯Áí³Û4200Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë2027Ç¯¤Ë¤Ï1500Ëü¥É¥ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¤Ïº£²ó¤Ç¶Ø»ßÌôÊª°ãÈ¿¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È1ÅÙÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤ì¤Ð±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢3ÅÙ¤Î°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¸µ¥á¥Ã¥Ä¤Î±¦ÏÓ¥¸¥§¥ó¥ê¡¼¡¦¥á¥Ò¥¢¤¿¤À°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£