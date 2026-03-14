水戸のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は水戸ホーリーホックが特別シーズンで着用する1着に注目している。

昨季J2優勝を果たし、クラブ悲願のJ1昇格を勝ち取った水戸ホーリーホック。その水戸の明治安田J1百年構想リーグユニフォームが「個性的で素晴らしい」と、ともさんは言及した。

コンセプトは「昇龍」で、徳川光圀公の字「子龍」を由来とするエンブレムの龍がモチーフ。龍の胴体部分にはホームタウン15市町村の地図を盛り込むことで、地域とともにクラブが飛躍していく様を表現している。

「エンブレムとsoccer junkyロゴがセンターに配置され、力強さを感じる。昇龍という写実的なモチーフとエンブレムのセンター配置、ラウンドネックなどのシンプルさが良く、全体のバランスが取れている。全くのオリジナルなデザインで洗練されたかっこよさはすでにJ1クラスだ」と、ともさんは解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）