告白された人数は11人、偏差値の高い高校に通うJK・たまき（今井環希）がふくらPとのリベンジクイズマッチを熱望。「得意なのは理系」と自身の得意分野で勝負を挑むことになった。

ABEMAにて3月11日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#46では、「進研ゼミ 高校講座」の新WebCMにも抜擢された公開偏差値71の高校に通う才女のたまきの、Quizknock・ふくらPへのリベンジマッチに向けた企画が始動した。

前回たまきは、ふくらPと「ことわざ」「世界遺産」ジャンルでクイズ対決をして惜しくも敗戦。これを受け、たまきは「実は私、めっちゃ理系なんです。理系問題ならもっと良い勝負が出来ると思います」と自身の得意分野で再戦することを望んだ。

今回、たまきの仲間になるのは、前回同様せりな（佐藤芹菜）、ゆうひ（岩間夕陽）、かける（鈴木駈）。そして新たに、りお（酒井理央）がチームに加わることに。

しかしたまき以外のメンバーは理系問題が不得意とのこと。この事実を受け、たまきは「理系は私が頑張りたいと思うので、みんなには世界遺産を頑張って欲しいと思います」と呼びかけた。

そんな中、かけるは「僕に理科を手伝わせて欲しい」と志願した。前回、たまきの右腕として活躍したかけるはリーダーの負担を減らすため、理系をサポートするという。スタッフが「かけるくんは理系得意なんですか？」と確認すると、かけるは「文系ではありますけど、出来ないことはないです。学年10位（の成績）なので」と話していた。

対決当日、たまきの希望で必勝祈願のため、「カツ丼」を作ることになったが、そんな中でたまきの意外な苦手項目が発覚した。それは「料理」。たまきは「全然、何も出来ないです。私、ゆで卵しか作ったことない」と明かした。そんなたまきが包丁を使う姿を見て、かけるは「怖い！たまき先生！指切りそうだよ！」とドン引きの様子だった。