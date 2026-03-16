土屋太鳳さん、吉田鋼太郎さんとテレビCM初共演　SKYPCEのAI新機能を熱く語る

AIを熱く語る土屋さん、心打たれる吉田社長

「ビバ！ AI！」 うろ覚え情報でも瞬時に名刺を検索

「AIとともに」さらなる進化を目指す

「弊社の営業の現場からも『もっと簡単に、秘書に尋ねるように情報を引き出せるようなサービスに』という声があり、最新のAIを駆使して、うろ覚えの記憶でも声だけで瞬時に検索できる機能を開発しました」



「このサービスが、単なる管理ツールを超えて、すべての多くの営業担当者様のパフォーマンスを最大化させるパートナーになること。そして『SKYPCE』が、日本のビジネス現場のDXをさらに加速させる存在になることを期待しています」