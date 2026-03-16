土屋太鳳さん、吉田鋼太郎さんとテレビCM初共演 SKYPCEのAI新機能を熱く語る
俳優の吉田鋼太郎さんがイメージキャラクターを務める営業名刺管理サービス「SKYPCE（スカイピース）」の新しいテレビCMが、3月16日から全国公開されています。
新CMは2種類あり、社長役の吉田さんに加え、俳優の土屋太鳳さんが「AI推進室長」役で出演。AIを使った業務効率化を訴えています。
YouTubeではメイキング動画も公開中。2人は2025年に同じ舞台作品に出演しているものの、一緒に登場するシーンはなかったといいます。今回の"TVCM初共演"について、土屋さんは「夢がかないました」と嬉しそうに話しています。
世の中には、個人向けの名刺管理サービスもありますが、企業側からすると担当者の退職による顧客情報の喪失や営業データの持ち出しなどのリスクもあります。
この点、SKYPCEは名刺データを組織全体で安全に共有し、名刺に商談記録を紐づけたり、ダッシュボード機能でメンバーの活動量を視覚化したりすることで、営業活動を効率化できるよう設計されています。
新CMは、そのSKYPCEに新しく搭載された、2つのAI機能を紹介する内容です。
「抜擢」篇では、敏腕社員の土屋さんがオフィスのフリースペースで、「もっとうちもAIで生産性を上げるべきよ！」と熱弁をふるうところから始まります。
そこで土屋さんが同僚に紹介するのが、SKYPCEの「AIアドバイザー機能」。SKYPCEの使い方について、AIがマニュアルなどを参照して、チャット形式で答えてくれる新機能です。
現在のビジネスシーンではAI活用が急務。これぐらい熱意を持って旗振り役をしてくれる社員がいたら、と考える社長さんも多いのではないでしょうか。
土屋さんの説明をたまたま耳にした吉田社長も、その志の高さに感動。翌日に土屋さんを社長室に呼び出し、「君に任せた」とAI推進室長の大役に抜擢するというストーリーになっています。
もう一本の「音声検索」篇では、ベンチに座った吉田社長が何やら悩んでいます。これから取引先の金融機関を訪問するのに、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せないそうです。
ビジネスパーソンなら誰しも経験したことがあるシチュエーションじゃないでしょうか？
そこで土屋さんがすかさず、「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかけます。するとSKYPCEの新機能「AI音声検索」が、すぐに頭取の情報を見つけてくれました。
さすがAI推進室長、早くも社長の期待に応えました。ピンチを乗り切った2人は、「ビバ！ AI！ SKYPCE！」と声を揃えます。
従来の名刺管理ツールでは、相手の名前や企業名などを手入力して検索していました。しかし、移動中や商談直前などは慌ただしく、細々とした作業は営業担当者のストレス源になりがちです。
そんなとき、AI音声検索なら音声入力だからハンズフリーで名刺を探せるうえ、「先週交換した人の名刺を出して」など、曖昧な問いかけでも、文脈を読み取って結果を表示してくれるそうです。
商談前は、1分1秒でも惜しいもの。営業担当者を余計な手間やストレスから解き放ち、営業活動のパフォーマンスを最大化できるよう考えたといいます。
この「AI音声検索」について、SKYPCEを提供するＳｋｙ株式会社の金井孝三氏（ICTソリューション事業本部 執行役員）は次のようにアピールしています。
Ｓｋｙ株式会社は、2025年10月にコーポレートメッセージを「AIとともに、まだ見ぬテクノロジーの空へ。」に変更しています。「AIとともに」を付け加えることで、よりAIに注力することを鮮明にした形です。
提供サービスの1つであるSKYPCEについても、AIによる機能拡充はまだ始まったばかりだといいます。今後は、名刺交換から得られた人脈データと、企業の営業活動履歴をさらに高度なAIで分析するような機能強化を目指していくそうです。
・乗り換えユーザー急増中！／SKYPCE（スカイピース）
https://www.skypce.net/
[PR企画 SKYPCE × ライブドアニュース]
新CMは2種類あり、社長役の吉田さんに加え、俳優の土屋太鳳さんが「AI推進室長」役で出演。AIを使った業務効率化を訴えています。
YouTubeではメイキング動画も公開中。2人は2025年に同じ舞台作品に出演しているものの、一緒に登場するシーンはなかったといいます。今回の"TVCM初共演"について、土屋さんは「夢がかないました」と嬉しそうに話しています。
AIを熱く語る土屋さん、心打たれる吉田社長
世の中には、個人向けの名刺管理サービスもありますが、企業側からすると担当者の退職による顧客情報の喪失や営業データの持ち出しなどのリスクもあります。
この点、SKYPCEは名刺データを組織全体で安全に共有し、名刺に商談記録を紐づけたり、ダッシュボード機能でメンバーの活動量を視覚化したりすることで、営業活動を効率化できるよう設計されています。
新CMは、そのSKYPCEに新しく搭載された、2つのAI機能を紹介する内容です。
「抜擢」篇では、敏腕社員の土屋さんがオフィスのフリースペースで、「もっとうちもAIで生産性を上げるべきよ！」と熱弁をふるうところから始まります。
そこで土屋さんが同僚に紹介するのが、SKYPCEの「AIアドバイザー機能」。SKYPCEの使い方について、AIがマニュアルなどを参照して、チャット形式で答えてくれる新機能です。
現在のビジネスシーンではAI活用が急務。これぐらい熱意を持って旗振り役をしてくれる社員がいたら、と考える社長さんも多いのではないでしょうか。
土屋さんの説明をたまたま耳にした吉田社長も、その志の高さに感動。翌日に土屋さんを社長室に呼び出し、「君に任せた」とAI推進室長の大役に抜擢するというストーリーになっています。
「ビバ！ AI！」 うろ覚え情報でも瞬時に名刺を検索
もう一本の「音声検索」篇では、ベンチに座った吉田社長が何やら悩んでいます。これから取引先の金融機関を訪問するのに、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せないそうです。
ビジネスパーソンなら誰しも経験したことがあるシチュエーションじゃないでしょうか？
そこで土屋さんがすかさず、「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかけます。するとSKYPCEの新機能「AI音声検索」が、すぐに頭取の情報を見つけてくれました。
さすがAI推進室長、早くも社長の期待に応えました。ピンチを乗り切った2人は、「ビバ！ AI！ SKYPCE！」と声を揃えます。
従来の名刺管理ツールでは、相手の名前や企業名などを手入力して検索していました。しかし、移動中や商談直前などは慌ただしく、細々とした作業は営業担当者のストレス源になりがちです。
そんなとき、AI音声検索なら音声入力だからハンズフリーで名刺を探せるうえ、「先週交換した人の名刺を出して」など、曖昧な問いかけでも、文脈を読み取って結果を表示してくれるそうです。
商談前は、1分1秒でも惜しいもの。営業担当者を余計な手間やストレスから解き放ち、営業活動のパフォーマンスを最大化できるよう考えたといいます。
「AIとともに」さらなる進化を目指す
この「AI音声検索」について、SKYPCEを提供するＳｋｙ株式会社の金井孝三氏（ICTソリューション事業本部 執行役員）は次のようにアピールしています。
「弊社の営業の現場からも『もっと簡単に、秘書に尋ねるように情報を引き出せるようなサービスに』という声があり、最新のAIを駆使して、うろ覚えの記憶でも声だけで瞬時に検索できる機能を開発しました」
「このサービスが、単なる管理ツールを超えて、すべての多くの営業担当者様のパフォーマンスを最大化させるパートナーになること。そして『SKYPCE』が、日本のビジネス現場のDXをさらに加速させる存在になることを期待しています」
Ｓｋｙ株式会社は、2025年10月にコーポレートメッセージを「AIとともに、まだ見ぬテクノロジーの空へ。」に変更しています。「AIとともに」を付け加えることで、よりAIに注力することを鮮明にした形です。
提供サービスの1つであるSKYPCEについても、AIによる機能拡充はまだ始まったばかりだといいます。今後は、名刺交換から得られた人脈データと、企業の営業活動履歴をさらに高度なAIで分析するような機能強化を目指していくそうです。
・乗り換えユーザー急増中！／SKYPCE（スカイピース）
https://www.skypce.net/
[PR企画 SKYPCE × ライブドアニュース]