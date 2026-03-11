イギリス発のコンテンポラリーブランド「オールセインツ（ALLSAINTS）」が、イギリス人デザイナー アーロン・エッシュ（Aaron Esh）をクリエイティブディレクターに任命した。デビューコレクションは2026年秋冬シーズンを予定し、コレクション製作のほか、キャンペーンヴィジュアルなどブランド全体のクリエイティブを統括する。

エッシュは、セントラル セント マーチンズ（Central Saint Martins）を卒業後、2022年に自身の名を冠したブランド「アーロン エッシュ（AARON ESH）」を設立。ロンドンのクラブカルチャーと伝統的なブリティッシュテーラリングが融合した、ジェンダーフルイドなスタイルが特徴で、2023年にはLVMHプライズ2023のファイナリストに選出された。同氏は就任に際して「オールセインツは私のデザイン哲学と似ている。ロンドンの音楽とストリートカルチャーに由来するその独特の姿勢は、私のインスピレーションの源でもある。今回のコラボレーションを通じて、ロンドンの多様なクリエイターたちとともに、世界へと広がる新たなムードを創り上げていきたい」とコメントしている。