東京都のなかでも人口の約7割、約994万もの人々が住んでいるという東京23区（東京都による2026年1月推計）。多くの人の暮らしを支えるために鉄道網も発達し、さまざまな路線と駅が縦横にはりめぐらされている。同じ都内といっても臨海部から都県境の区まで特色が異なり、家賃相場もエリアによって変わる様子。そこで今回は東京23区内にある各駅から徒歩15分圏内にある、賃貸物件の家賃相場を調査した。シングル向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場が安い駅を発表しよう。

東京23区内にある家賃相場が安い駅TOP20（21駅）

順位／駅名／家賃相場（駅所在地／主な路線名）

1位 江戸川 6.9万円（江戸川区／京成本線）

2位 上井草 7万円（杉並区／西武新宿線）

3位 堀切菖蒲園 7.15万円（葛飾区／京成本線）

4位 梅島 7.2万円（足立区／東武伊勢崎線）

4位 京成小岩 7.2万円（江戸川区／京成本線）

4位 篠崎 7.2万円（江戸川区／都営新宿線）

4位 竹ノ塚 7.2万円（足立区／東武伊勢崎線）

4位 高野 7.2万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

4位 江北 7.2万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

10位 一之江 7.23万円（江戸川区／都営新宿線）

11位 扇大橋 7.25万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

12位 上石神井 7.3万円（練馬区／西武新宿線）

12位 小岩 7.3万円（江戸川区／JR中央・総武線各駅停車）

12位 五反野 7.3万円（足立区／東武伊勢崎線）

12位 新柴又 7.3万円（葛飾区／北総鉄道）

12位 西新井 7.3万円（足立区／東武伊勢崎線）

17位 堀切 7.35万円（足立区／東武伊勢崎線）

18位 井荻 7.4万円（杉並区／西武新宿線）

18位 青井 7.4万円（足立区／つくばエクスプレス）

20位 下井草 7.45万円（杉並区／西武新宿線）

20位 瑞江 7.45万円（江戸川区／都営新宿線）

※22位以降は記事末に掲載

23区内で唯一の家賃相場6万円台の駅は京成本線・江戸川駅！

シングル向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場が23区内で最も安かったのは、京成本線・江戸川駅で家賃相場は6万9000円。江戸川区に位置し、京成本線の普通列車で青砥駅に出てから通勤特急に乗り換えると日暮里駅まで計約23分。日暮里駅からは、沿線に都内の主要駅が並ぶJR山手線に乗り換え可能だ。

小岩菖蒲園は江戸川が最寄り駅（画像／PIXTA）

1位・江戸川駅は駅名にあるように、すぐ東側に江戸川が流れている。河川敷の一角には例年約5万本の花ショウブが咲く「小岩菖蒲園」があり、見ごろの6月には観光客も多く訪れる。また、川の対岸はもう千葉県市川市で、京成本線では都内最東端にあたる駅でもある。そんな江戸川駅の高架下にはスーパーとドラッグストアがあり、徒歩15分圏内には複数のコンビニも。駅前にサッと立ち寄りやすいファストフード店などはないものの、駅南側の蔵前橋通り沿いまで行くと家系ラーメン店やファミレス、ハンバーガー店が点在している。ちなみに4位にランクインした京成小岩駅（家賃相場7万2000円）は、江戸川駅から京成本線で1駅、徒歩でも17分ほど。京成小岩駅前には飲食店も豊富なので、足を延ばすのもいいだろう。

京成小岩駅（画像／PIXTA）

2位には杉並区にある西武新宿線・上井草駅が、家賃相場7万円でランクイン。西武新宿線の各駅停車で3駅目の鷺ノ宮駅から準急に乗り換えると、西武新宿駅まで計約22分だ。南口側の駅舎にはイートイン可能なベーカリーがあり、朝7時オープンなので通勤前にも利用しやすい。このベーカリーが面する通り一帯には商店が立ち並び、ラーメン店や立ち食いそば店、持ち帰り弁当店といった日常の食事に役立つお店も複数。スーパーやコンビニは駅の北側・南側どちらにもあるため、買い物にも困らないだろう。駅から南へ5分ほど歩くと、「上井草スポーツセンター」に到着。温水プールやトレーニングルームは一般開放されており、リーズナブルな料金で利用できるので、リフレッシュに訪れるのもよさそうだ。

上井草駅南口（画像／PIXTA）

3位は京成本線・堀切菖蒲園駅で家賃相場は7万1500円。葛飾区に位置しており、下りの成田空港方面に5駅進むと1位・江戸川駅、上り方面に5駅目が日暮里駅、6駅目が京成上野駅というロケーションだ。堀切菖蒲園駅も江戸川駅と同様に花ショウブ好きには知られた駅で、南へ10分ほど歩くと約6000株が咲く「堀切菖蒲園」にたどり着く。その南側、荒川河川敷の「堀切水辺公園」も花ショウブの名所なので、開花期の6月に花めぐりを楽しんではいかがだろう。そんな自然を感じるスポットだけではなく、駅前には商店街が広がっている。100円ショップを併設したスーパーをはじめ、地域の人に愛用される鮮魚店やお惣菜店、多彩な飲食店が軒を並べており、暮らしやすそうな街並みだ。

堀切水辺公園荒川土手から見る夜景（画像提供／PIXTA）

「各区内で最安の駅」と「都心に好アクセス＆安い駅」も調べてみた

4位には家賃相場7万2000円で6つもの駅が並ぶ結果となった。駅の所在地は足立区が4駅、江戸川区が2駅。トップ20入りした駅の所在地を見ても、足立区が最多で9駅、江戸川区が6駅、続いて杉並区が3駅、葛飾区が2駅、練馬区が1駅だ。これら6つの区は神奈川・埼玉・千葉の各県や東京多摩地域に隣接し、23区の中でも外周部にあたる。やはり「都心3区」と呼ばれる千代田区、中央区、港区など23区の中心部にある駅は、ランキング上位には登場しない様子。では23区中心部の駅の家賃相場は、いかほどなのか気になるところ。そこで今回の調査で判明した、23区それぞれの最も家賃相場が安い駅も以下にピックアップしてみた。

こうして見ると「東京23区」とひと口に言っても、エリアによって家賃相場は大きく変わることがわかる。「23区内のどこかで安く住みたい」なら先に挙げたランキングを、「住みたい特定の区が決まっているけど安く住みたい」場合は上の表を、住まい探しに活用してはいかがだろう。

さて、「家賃相場の安さも、23区中心部までのアクセスのよさも重視したい」と考える人もいるだろう。今回トップ20にランクインした駅から東京駅または新宿駅まで、電車でどれくらいかかるのか。7時30分発〜9時発の電車を利用した場合の所要時間を調べてみた。

トップ20の駅のうち東京駅まで30分以内に到着できるのは、3位の堀切菖蒲園駅、4位の梅島駅、10位の一之江駅、12位の小岩駅と五反野駅と西新井駅、17位の堀切駅、18位の青井駅、20位の瑞江駅という9駅。そのうち所要時間が最短なのは家賃相場7万3000円で12位にランクインした小岩駅で、JR中央・総武線の各駅停車で新小岩駅に出てから快速に乗り換えると、計約18分で東京駅に到着できる。

小岩駅 小岩フラワーロード商店街（画像／PIXTA）

また、新宿駅まで30分以内だったのは、2位の上井草駅、12位の上石神井駅、18位の井荻駅、20位の下井草駅と瑞江駅の5駅。そのうち所要時間が最短なのは、家賃相場が7万3000円で12位にランクインした上石神井駅だ。西武新宿線の準急で高田馬場駅に出て、JR山手線に乗り換えると計約21分で新宿駅にたどり着く。JRの新宿駅よりも北側に位置する西武新宿線・西武新宿駅までならば、乗り換えせずに約17分で到着可能だ。

上石神井駅 南口（画像／PIXTA）

都内の家賃相場は年々、上昇しているのが悩みのタネ。昨年行った今回同様の23区内の家賃相場調査では、家賃相場が6万円台の駅が上位11駅まで並んでいた。それが今回調査だと1位の1駅のみとなっていることからも、値上がり傾向が見てとれるだろう。できるだけ希望する家賃の物件に出あえるよう、今回の調査結果も参考にしつつ住まい探しをしてほしい。

【22位〜30位】

順位／駅名／家賃相場（駅所在地／主な路線名）

22位 大師前 7.5万円（足立区／東武大師線）

22位 六町 7.5万円（足立区／つくばエクスプレス）

24位 小菅 7.6万円（足立区／東武伊勢崎線）

24位 柴又 7.6万円（葛飾区／京成金町線）

24位 西新井大師西 7.6万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

27位 大泉学園 7.7万円（練馬区／西武池袋線）

27位 北綾瀬 7.7万円（足立区／東京メトロ千代田線）

27位 京成高砂 7.7万円（葛飾区／京成本線）

30位 荒川二丁目 7.8万円（荒川区／都電荒川線）

30位 久我山 7.8万円（杉並区／京王井の頭線）

30位 西高島平 7.8万円（板橋区／都営三田線）

30位 野方 7.8万円（中野区／西武新宿線）

30位 武蔵関 7.8万円（練馬区／西武新宿線）

【35位〜50位】

順位／駅名／家賃相場（駅所在地／主な路線名）

35位 見沼代親水公園 7.85万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

36位 喜多見 7.9万円（世田谷区／小田急小田原線）

36位 都立家政 7.9万円（中野区／西武新宿線）

38位 石神井公園 7.93万円（練馬区／西武池袋線）

38位 練馬高野台 7.93万円（練馬区／西武池袋線）

38位 足立小台 7.93万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

38位 舎人 7.93万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

42位 谷在家 7.97万円（足立区／日暮里・舎人ライナー）

43位 葛西 8万円（江戸川区／東京メトロ東西線）

43位 金町 8万円（葛飾区／JR常磐線）

43位 鷺ノ宮 8万円（中野区／西武新宿線）

43位 練馬春日町 8万円（練馬区／都営大江戸線）

43位 富士見ヶ丘 8万円（杉並区／京王井の頭線）

43位 富士見台 8万円（練馬区／西武池袋線）

49位 亀有 8.05万円（葛飾区／JR常磐線）

50位 上板橋 8.1万円（板橋区／東武東上線）

50位 成城学園前 8.1万円（世田谷区／小田急小田原線）

50位 東武練馬 8.1万円（板橋区／東武東上線）

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京23区内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、築年数35年以内、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/7〜2025/12

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンションのうち普通借家契約の物件のみ）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円〜20万円で設定）

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)