“ザク硬”食感と音を楽しめる♪ハーゲンダッツ「ROCKY CRUNCHY!」が新発売

2026年3月10日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)”ストロベリーブラックココア”と”ソルティハニーバター”が期間限定で発売!濃厚なアイスクリームに「ザク硬」食感のトッピングがやみつきになる驚きの新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪

驚愕の“ザク硬”でやみつきに！

価格:各373円(税込)

今回発売されるハーゲンダッツは、近年SNSで人気のコンテンツになっているASMRでの”咀嚼の楽しさ”に着目し、新シリーズ”ROCKY CRUNCHY!”が発売されました♪

ザクザク感をこえた”ザク硬”食感と嚙み砕く咀嚼音を楽しめる新感覚のアイスクリーム。硬めのクッキー、ビスケットにとろけるソース、濃厚なアイスクリームが味わえる新商品になっています。

そしてパッケージは、アメリカンテイストの世界観でポップでコミカルなデザインになっています♪

今回の新商品で一番こだわっているのは、トッピングのクッキーとビスケット。

ハーゲンダッツジャパンで通常使用しているものの約2倍の硬さになっています。新商品には左側のクッキーを使用していて、ゴツゴツした岩のような見た目が特徴的です!

ストロベリーブラックココア

天面にはゴロッと大きめのハードブラックココアクッキーにストロベリーコーティング。その下にストロベリーソースを混ぜ込んだストロベリーアイスクリームになっています。

ストロベリーコーティングがツヤツヤになってきたら食べ頃。スプーンですくうと、ストロベリーコーティングがとろ～っと、とろけます!

甘くて濃厚なストロベリーコーティングに、ブラックココアクッキーのほろ苦さが広がります。

そしてココアクッキーは、想像よりも硬い食感でクセになるザクザク感があります!軽やかさあって噛めば嚙むほど咀嚼音が楽しめます♪

まろやかでクリーミーなストロベリーアイスクリームに、甘酸っぱいストロベリーソースが混ぜ込まれています。

苺の果肉感も感じつつ、苺の酸味と濃厚で華やかなストロベリーアイスクリームの風味が味わえます！

王道なストロベリーとチョコの組み合わせになっていて甘酸っぱさと濃厚な味わいのバランスが取れているアイスクリームです♪

ソルティハニーバター



天面にはゴロッと大きめのハードバタービスケットに塩ミルクコーティング。その下にハニーソースを混ぜ込んだバタースカッチアイスクリームになっています。

塩ミルクコーティングがツヤツヤになってきたら食べ頃。スプーンですくうと、塩ミルクコーティングがとろ～っと、とろけます!

こってり甘くて濃厚な塩ミルクコーティングにバタービスケットの香ばしさとバターの風味が広がる。そしてバタービスケットのザクザクした咀嚼音が楽しめます♪

リッチでコクのあるバタースカッチアイスクリームに、とろけるハニーソースが混ぜ込まれていて甘じょっぱいハニーバターの味わいが感じられます!

ハニーソースには、塩味を引き立てるためにレモン果汁が加えられています。

アイスクリームだけでなくビスケットにもバターを配合しているので、全体的にこってりとした濃厚なアイスクリームになっています♪甘いものが好きな方におすすめです!

バターのコクと優しいハニーの甘さに、バターの風味が広がるバタービスケットのザクザク感。ほんのり甘じょっぱくこってり濃厚なバタースカッチのアイスクリームになっています。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

ROCKY CRUNCHY!ストロベリーブラックココア

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

ROCKY CRUNCHY!ソルティハニーバター

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

濃厚なアイスクリームに”ザク硬”食感がプラスされて、食べたらやみつきになるおいしさのハーゲンダッツ”ROCKY CRUNCHY!”。これまでにないザクザク感が楽しめるので、ぜひ食べてみてください♪

ストロベリーブラックココア

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、ストロベリーコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、ストロベリーパウダー）、ストロベリーピューレ（ストロベリー、砂糖、ストロベリー濃縮果汁）、ココアクッキー、砂糖、ストロベリーソース、卵黄／安定剤（ペクチン）、植物レシチン、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 88ml

エネルギー:274kcal

たんぱく質:3.4g

脂質:18.1g

炭水化物:24.3g

食塩相当量:0.2g

(推定値)

ソルティハニーバター

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、塩ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖、食塩）、塩バタービスケット、砂糖、はちみつソース、バタースカッチ、卵黄、粉あめ／安定剤（ペクチン）、植物レシチン、香料、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 87ml

エネルギー:279kcal

たんぱく質:3.5g

脂質:18.5g

炭水化物:24.8g

食塩相当量:0.3g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。