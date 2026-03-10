ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

かわいいだけじゃない！ふわふわやわらか、触り心地も抜群！サイズも自由自在【ティーズファクトリー】のコリラックマヘアバンドがAmazonに登場!

1


ティーズファクトリーのコリラックマヘアバンドは、洗顔やメイク時の髪留めにおすすめのアイテム。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


ずっと触れていたくなるような、なめらかな質感が心地よい。ギャザーゴム入りで、まとめた髪を締め付け感なくホールドしてくれる。

→【アイテム詳細を見る】

優れた伸縮性で、頭の小さな方から大きな方まで、誰でも簡単に利用できる。

3


→【アイテム詳細を見る】

存在感のあるキャラクターのフェイスデザインが印象的。キャラクター好きな方への、ちょっとしたプレゼントにもおすすめのアイテムだ。