au向け超タフネススマホ「TORQUE G07」の価格が案内！13万1800円、最大2万2千円割引＆返却で最大6万8千円免除。3月18日発売で予約中
|新らしい超タフネスモデル「TORQUE G07」は本体価格が131,800円に！auから3月18日に発売
既報通り、KDDおよび沖縄セルラー電話が携帯電話サービス「au」向け超タフネスモデル「TORQUE」シリーズの新製品として5G対応ミッドハイレンジススマートフォン（スマホ）「TORQUE G07（型番：KYG06）」（Kyocera製）を発表しました。発売日は2026年3月18日（水）で、発売に先立って2月25日（水）10時より予約受付を実施しています。
また他社から乗り換え（MNP）や携帯電話サービス「povo2.0」および「UQ mobile」からの移行では「au Online Shop お得割」または「3Gとりかえ割」、機種変更や携帯電話サービス「povo1.0」からの移行では「TORQUE G07機種変更おトク割（auバリューリンク マネ活2）」で最大22,000円割引となり、販売価格が109,800円となります。さらに残価設定方式「スマホトクするプログラム＋」の対象で、13〜25カ月目に返却した場合の実質負担額は41,800円からとなっています。
さらに京セラではTORQUE G07の発売を記念してコミュニティーWebサイト「TORQUE STYLE」においてエピソード投稿キャンペーンを実施し、発売日から2026年5月31日（日）までにTORQUE G07にてエピソードや写真を1件以上新規投稿して専用応募フォームから申し込むと抽選で500人に「ミニチュア TORQUE」がプレゼントされます。なお、京セラでは「京セラみなとみらいリサーチセンター」（神奈川・みなとみらい）の1階に2026年2月25日（水）から4月15日（水）までの日中にTORQUE G07の実機や個装箱（パッケージ）、ハードホルダー／マルチホルダーが展示されています。
TORQUE G07は京セラの超タフネスモデルであるTORQUEシリーズの最新機種で、2023年3月に発売された前機種「TORQUE G06（型番：KYG03）」の後継機種となり、新たに「強さは、新たなる境地へ。」をコンセプトとして従来の防水・防塵・耐衝撃性能に加えて「耐泥水」性能などを備え、米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した21項目に加え、京セラ独自の16項目を含めたTORQUEシリーズ最多となる37項目（TORQUE G06は29項目）の耐久試験をクリアし、過酷な使用条件における信頼性をさらに高めています。その他の詳細な製品情報は『KDDI、au向け耐泥水を追加でシリーズ最高耐久性の超タフネススマホ「TORQUE G07」を発表！3月18日発売で予約受付中。価格は未定 - S-MAX』をご覧ください。更新中。
|本体価格
|契約種別
|割引
|スマホトクするプログラム＋
|実質負担額
|131,800円
|・機種変更
・povo1.0からの移行
|22,000円割引
|46,000円免除
|63,800円
|・MNP
・povo2.0からの移行
・UQ mobileからの移行
|22,000円割引
|68,000円免除
|41,800円
|・新規契約
|ー
|68,000円免除
|63,800円
記事執筆：memn0ck
