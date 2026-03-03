スマートウォッチにAI実行能力を与える小型SoC「Snapdragon Wear Elite」をQualcommが発表、NPUを内蔵し20億パラメーターのAIモデルをローカル実行可能

スマートウォッチにAI実行能力を与える小型SoC「Snapdragon Wear Elite」をQualcommが発表、NPUを内蔵し20億パラメーターのAIモデルをローカル実行可能