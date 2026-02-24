ハウステンボス、エヴァ“迎撃要塞都市”化　日本初8Kライドや特別ナイトショー

長崎県佐世保市のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は2月22日、人気アニメ「エヴァンゲリオン」をテーマにした日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」を2026年4月24日にオープンすると発表しました。

ゴールデンウィークを目前に控えたタイミングでの始動となり、パーク全体を「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として展開する大規模プロジェクトの中核を担います。

■ 「特務機関NERV（ネルフ）佐世保支部」が存在するという設定

新アトラクションは、スマートフォン約2万倍以上に相当する大きさの8K LEDドーム型巨大スクリーンに、フルHDの約19倍の解像度を誇る8K映像、さらに最新技術によるライドモーションを組み合わせたものです。エヴァンゲリオンのアトラクションで8K映像を採用するのは日本初だといいます（2025年ハウステンボス調べ）。

物語の舞台は、ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。華やかな景観の裏で、対使徒防衛の要「特務機関NERV（ネルフ）佐世保支部」が存在するという設定です。来場者は臨時職員としてバッテリー輸送任務に参加しますが、突如出現した使徒との戦闘に巻き込まれます。

爆風で舞い上がる破片まで視認できるという高精細映像とライドの動きが完全にシンクロし、浮遊感や加速、衝撃を体感できる構成です。巨大ドームスクリーンに映し出されるエヴァンゲリオンと使徒の激闘を、全身で味わう没入型体験を打ち出します。

■ パーク全体で展開する体験型コンテンツ

同日からは、パーク全体を使った体験型コンテンツも展開します。

来場者がNERV佐世保支部の臨時職員となり、極秘ミッションに挑む「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」は、実際の街並みを巡りながら特別稟議スタンプを集めるラリー形式のアトラクションです。

参加者には臨時職員IDが配布され、任務を達成すると写真入りのNERV職員IDカードが進呈されます。参加費は1200円で、所要時間は約60分。小学生以下は保護者の同伴が必要です。

■ 夜を彩る特別ナイトショー

夜には、花火やサーチライト、最大20メートルに達する噴水演出と生演奏を組み合わせたナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」が、「エヴァンゲリオン」劇中を彩るクラシック音楽とコラボレーションした特別版「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」として登場します。

シンボルタワー「ドムトールン」を背景に繰り広げられる光と音の演出は、2026年4月24日から9月13日まで開催予定です。

■ グルメや宿泊プランも展開

このほか、キャラクターをイメージしたフードやドリンク、レモンステーキやちゃんぽんなど長崎名物とのコラボメニューを展開するほか、NERV佐世保支部をモチーフにした限定グッズやオリジナル焼き印入りカステラなども用意されます。

オフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」には、描き下ろしイラストを取り入れたコンセプトルーム「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」を新設。宿泊者には限定デザインのオリジナルグッズも提供されます。予約は2月26日14時からの受付です。

また、「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」を優先利用できるエクスプレスパスを2月22日12時40分から販売。限定デザインのアクリルブロックが付属するセットも用意されます。

一方で、新アトラクションの導入に伴い、「エアクルーズ・ザ・ライド」は4月19日で運営終了となっています。

“迎撃要塞都市”へと変貌するハウステンボス。ゴールデンウィークを皮切りに、エヴァンゲリオンの世界観を全方位で体験できる新たなシーズンが幕を開けます。

