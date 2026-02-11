タレの黄金比あり！5分で完成「豚の生姜焼き」

5分で作れる生姜焼き

帰宅時間が遅くなったときも大丈夫！5分でササッと作れる「豚の生姜焼き」をご紹介します。

豚薄切り肉を焼いてタレを絡める

作り方はいたって簡単。豚肉に小麦粉をまぶしてフライパンで焼き、砂糖、醤油、酒などを混ぜた合わせダレを絡めればできあがり。砂糖：しょうゆ：酒は1：1：1の比率で混ぜればOK！比率で覚えておけば、倍量で作りたいときなどにも便利ですね。豚肉に小麦粉をまぶしておくことで、タレが絡みやすくなります。しっかり味なのでご飯が進みますよ。

簡単おいしい！つくれぽ550件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「柔らかくておいしかったです！ご飯もすすむ味ですね！」「漬け込まなくていいのがお手軽で嬉しい。野菜もいっぱい炒めて、多めに作ったタレに絡めて頂きました」「急ぎの夕飯に使いました！おいしくて簡単！」など、嬉しい声がたくさん届いています。





漬け込み時間不要なのでササッと作ることができますね。つくれぽでも大人気の生姜焼き、ぜひ、特急夕食に作ってみてください。（TEXT：若子みな美）

画像提供：Adobe Stock