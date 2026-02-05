長嶋茂雄氏が肺炎により死去したのは、2025年の6月3日。以来、8カ月が経過したことになる。ファンを魅了するプレーをした選手に贈られる「長嶋茂雄賞」が新設されるなど、亡くなってなお、「ミスタープロ野球」の名が人々の記憶から消えることはない。一方で、時の経過に連れ、故人が生前遺したものが処分されたり、次の世代に引き継がれたりしていくのもまた事実である。この年明け、長嶋氏が長年に亘って居を構えた田園調布の自宅の相続登記が完了していた。登記簿には、意外な事実が記されていた。

＊＊＊

時価7億円

長嶋氏の自宅は、東京・大田区の田園調布にある。ミスターがこの土地を購入したのは、1969年のことだから、33歳、V9の真っただ中（「V5」時）と、まさに選手として油が乗りきった時期のこと。以来、昨年6月に89歳で死去するまで56年に亘ってミスターはこの地で過ごした。

故・長嶋茂雄さん

長嶋氏が現役時代、まだ世が今より牧歌的だった頃は、ファンがこの自宅を訪問し、時に長嶋氏自身が相手をすることもあったという。引退後、「空白の一日」の前、法政大学に在学中の江川卓を密かに招いたり、1980年の監督解任の際、記者たちが夜討ち朝駆けを繰り返したりしたのもこの家だ。あるいは、真っ暗闇の中で松井秀喜と素振りに取り組み、大打者へと成長させたのもこの家の地下室。「師弟の縁」は後に国民栄誉賞のダブル受賞となって結実した。さらには、セコムのCMに出演する身ながらも、警報機が作動せず、不審人物が包丁を持って家の中に押し入ってしまったという、笑えない事件も起きた。長嶋邸は半世紀以上に亘ってプロ野球史のさまざまな事件の舞台となった“現場”なのである。

田園調布は日本を代表する高級住宅地であるだけに、その資産価値も高い。ここには、590平方メートルほどの土地に、2階建て地下一階、延べ床面積およそ330平方メートルの家屋が立っている。家屋は1971年に新築され、12年後に増築されたもの。地元の不動産会社の見立て（「週刊新潮」2025年6月19日号）によれば、一坪あたり、ざっと400万程度、土地だけでおよそ7億円もの価値があるという。

登記にない一茂氏の名前

この田園調布の土地と建物は、共に長嶋氏個人の所有であった。この不動産について、昨年末に相続登記の手続きが申請されており、1月下旬に登記が完了していた。

長嶋氏は妻・亜希子さんとの間に、4人の子をもうけている。長男・一茂氏、一般人の長女、次女・三奈さん、次男・正興氏だ。このうち一茂氏はプロ野球選手となり、引退後はタレントとして活躍中、三奈さんもキャスターとして露出が多いから、ご存じのことだろう。一方、長女は幼少期から公の場に出ることはなく、次男の正興氏も一時カーレーサーとして活動していたものの、その後は表舞台から遠ざかっている。父の通夜、告別式にも2人は出席しなかった。

既に亜希子さんは2007年にこの世を去っているため、法定相続通りであれば、4人の子どもで、この不動産の権利を4分の1ずつ分け合うことになる。しかし、手続きの完了した登記に記されていたのは、長女、次女、次男でこの土地を3分の1ずつ分け合うというもの。一茂氏の名はそこにはなかった。

ワイドナショーでの発言

一体、何があったのか。

さる税理士があくまで一般論としてこう述べる。

「考えられるのは、遺言でそのように指定してあった可能性です。また、一茂氏が相続放棄をした可能性ももちろん考えられる。さらには、他にも現金や証券などの遺産があり、そちらを一茂さんが受け継いだため、不動産は相続しなかったというケースなどもあり得ます」

これらは登記だけでは判断できないが、結論を言えば、本件は「相続放棄」の可能性が高そうだという。なぜなら、一茂氏自身がかつてテレビ番組で「相続は放棄した」と繰り返し述べているからだ。

例えば、2019年6月19日にフジテレビ「ワイドナショー」に出演した際に相続の話題になり、司会者に「長嶋家は、もうそういった問題は大丈夫なんですか？ ちゃんとしているんですか」と質問されて、「おれはもう遺産放棄しているって。相続に関しては。実家の方はね」。同じく2022年6月26日の同番組で同様の話題になった際も、「前にも言ったように、うちは相続放棄をかなり前からしているので、興味がないですね」と堂々公にしているのだ。

売却する可能性が高い

一区切りが付いた長嶋家の相続。今後、気になるのは、3人の所有者に分割された、日本野球界の遺産たる「長嶋茂雄邸」の行く末である。

前出の税理士は、「売却される可能性が高いのではないか」と言う。

「被相続人の死後、10カ月以内に相続税を支払わなければなりません。この土地の時価が7億円であれば、3きょうだいは合計で数億、一人当たりでも少なくても数千万単位の税を納める必要が生じます。その資金を捻出しなくてはならない。一方で、この土地を単独で所有するならともかく、このまま3分の1ずつ3人が分け合って持っていても、利活用が難しい。それらを考えると、いずれ売却し、その売却益で相続税にかかった分を相殺するという結果になる可能性が高いと思います」

なお、長嶋氏はこの土地の他にも、都内の世田谷区上北沢に土地を所有していた。ここは田園調布に居を構える前にミスターが住んでいた土地で、引っ越し後はあの中曽根康弘元総理に一時期貸していたという、これまた歴史ある土地だ。この地も昨年11月に登記の手続きが申請され、やはり長女、次女、次男に3分の1ずつ相続されている。この土地も時価6億5000万円ほどとなり、3名にはこの相続税ものしかかる。自宅に売却の選択肢が出てくるのは当然かもしれない。

ミスターの思い出の地は今後、どうなるのか。どのような形になるにせよ、長嶋茂雄の名が人々の記憶から消え去ることはなさそうだが……。

