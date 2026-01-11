会見の様子は「GIANTSTV」で生配信された巨人からポスティング申請し、ブルージェイズと4年契約を結んで入団した岡本和真内野手が11日、東京都内の日本記者クラブで会見に臨んだ。壇上では改めて、憧れの舞台で戦う意気込みや感謝など胸中を伝えた。会見の途中では故・長嶋茂雄氏についても言及。「入団した頃から巨人の『4番・サード』というポジションについてたくさんの人に教えていただきながら、自分なりにそこをやると