「お命頂戴いたします」本能寺で信長の窮地に現れたのは…令和版・伝説の特撮ドラマに名優演じる“超有名戦国武将”が参戦＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

2月1日（日）に放送された第12話では、信長が敵の襲撃を受けて最大のピンチに…。すると数々のドラマや舞台で活躍する俳優・福士誠治演じる“あの戦国武将”が、信長を助けた。

（※以下、第12話のネタバレがあります）

【映像】信長を救った弓の達人の正体は誰もが知るあの人！

◆「魔王、敗れたり！」

第12話では金目教の教祖・幻妖斎（忍成修吾）が、霞谷七人衆の朧一貫（小野塚勇人）や鬼念坊（勝矢）らを信長のいる京の都・本能寺に送り込んだ。突然襲撃を受けた信長陣営が次々と倒されていくなか、いよいよ朧一貫たちと信長が接触する。

信長は自ら刀を持ち朧一貫らと戦闘を開始。鬼念坊を「その程度か」と煽るなど強気の姿勢で挑む信長だったが、数の差には敵わず徐々に劣勢に追い込まれていく。

そして鬼念坊の攻撃を防ぐことで精いっぱいの信長に、朧一貫はトドメを刺そうと武器を構えた。

すると突然どこからともなく矢が放たれ、朧一貫は思わず手を止める。さらに二本目の矢が飛んでくると鬼念坊に命中。鬼念坊が怯んだ隙に信長は逃走を試みる。

しかし朧一貫と鬼念坊はしつこく信長を追い、再び大ピンチに…。

「魔王、敗れたり！」と朧一貫と鬼念坊が左右から挟み撃ちを仕掛けたそのとき、赤影（佐藤大樹）たちがちょうど駆け付け、見事信長を守ってみせた。

そして激しい戦闘が始まると、「夜分恐れ入ります」と先ほど信長を救った男が登場。男は「この明智光秀、誠に僭越ながらお命頂戴いたします」と名乗り、鬼念坊に矢を放った。

ここにきて光秀が新たな仲間として登場し、彼がここからどう物語にかかわっていくのか、ますますこの先が気になる展開となっていた。