ソニーの次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」と次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」か？XQ-GE44やXQ-GH44などが登録
既報通り、フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiやイスラエルの仮想移動体通信事業者（MVNO）である「Travel Sim」のeSIM対応機種にSony（以下、ソニー）の未発表な2つの機種のモデル名が登録されています。1つは「PM-152*-BV」（*は0〜5の6つ）、もう1つは「PM-153*-BV」（*は0〜5の6つ）となっています。
このことから恐らく従来通りであれば、昨年と同じようにPM-152*-BVが次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」（仮称）、PM-153*-BVが次期フラッグシップスマホ「Xperia 10 VIII」（仮称）となるのではないかと予想されます。今回、新たにこれらのPM-152*-BVおよびPM-153*-BVが携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースに登録されました。
データベースではPM-152*-BVが型番「XQ-GE」、PM-153*-BVが型番「XQ-GH」（ともに*は任意の数字）とされており、それぞれ「XQ-GE44」および「XQ-GE54」、「XQ-GE74」、「XQ-GH44」、「XQ-GH54」、「XQ-GH74」の3つの型番があり、型番規則からXQ-GE44とXQ-GH44が日本におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）、XQ-GE54とXQ-GH54が欧州など向け、XQ-GE74とXQ-GH74が中国など向けで、それぞれeSIMに対応していることになります。
またモデル名においてPM-1522-BVからPM-1524-BV、PM-1530-BVからPM-1532-BVのそれぞれ3つずつ抜けがあるため、従来通りならこれらが日本の移動体通信事業者（MNO）向けとなり、例えば、NTTドコモ向けなら「SO-51G」や「SO-52G」などとなると見られます。なお、Xperia 1シリーズではXperia 1 VIIよりアメリカなどの北米向けモデルがありませんでしたが、Xperia 1 VIIIも同様のモデル数となるため、アメリカなどの北米向けモデルは引き続いてない可能性が高そうです。
ソニーでは近年、Xperiaブランドのスマホにおいてフラッグシップモデル「Xperia 1」シリーズやその小型モデル「Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「Xperia PRO」シリーズを投入しているものの、昨年はついにフラッグシップモデルのXperia 1 VIIとミッドレンジモデルのXperia 10 VIIの2機種しか発売されませんでした。
そうした中で今回、新たに現時点で発表されていない2機種のモデル名と型番がGSMAが管理するIMEIデータベースに登録されました。詳細は不明なため、これらがどういった機種なのかはわかりませんが、少なくともこれまでのシリーズ展開を続けるならXperia 1シリーズとXperia 10シリーズは継続しそうですし、それぞれ次機種のXperia 1 VIIIとXperia 10 VIIIとなる可能性が高そうです。ソニーではスマホの開発を止めることはないとしていますし、日本のメーカーとしてがんばって欲しいところではあります。
|モデル名
|製品名
|型番
|PM-153*-BV
|Xperia 10 VIII?
|XQ-G***
|PM-152*-BV
|Xperia 1 VIII?
|XQ-G***
|PM-151*-BV
|Xperia 10 VII
|SO-52F（XQ-FE04）
SOG16（XQ-FE14）
A502SO（XQ-FE24）
XQ-FE44
XQ-FE54
XQ-FE72
|PM-150*-BV
|Xperia 1 VII
|SO-51F（XQ-FS04）
SOG15（XQ-FS14）
A501SO（XQ-FS24）
XQ-FS44
XQ-FS54
XQ-FS72
|PM-149*-BV
|Xperia 1 IV
|SO-51E（XQ-EC04）
SOG13（XQ-EC14）
A401SO（XQ-EC24）
XQ-EC44
XQ-EC54
XQ-EC62
XQ-EC72
|PM-148*-BV
|Xperia 10 VI
|SO-52E（XQ-ES04）
SOG14（XQ-ES14）
A402SO（XQ-ES24）
XQ-ES54
XQ-ES72
|PM-146*-BV
|Xperia 5 V
|SO-53D（XQ-DE04）
SOG12（XQ-DE14）
XQ-DE44
XQ-DE54
XQ-DE62
XQ-DE72
|PM-144*-BV
|Xperia 10 V
|SO-52D（XQ-DC04）
SOG11（XQ-DC14）
A302SO（XQ-DC24）
XQ-DC44
XQ-DC54
XQ-DC72
|PM-143*-BV
|Xperia 1 V
|SO-51D（XQ-DQ04）
SOG10（XQ-DQ14）
A301SO（XQ-DQ24）
XQ-DQ44
XQ-DQ54
XQ-DQ62
XQ-DQ72
|PM-141*-BV
|Xperia 5 IV
|SO-54C（XQ-CQ04）
SOG09（XQ-CQ14）
A204SO（XQ-CQ24）
XQ-CQ44
XQ-CQ54
XQ-CQ62
XQ-CQ72
|PM-140*-BV
|Xperia Ace III
|SO-53C（XQ-CB04）
SOG08（XQ-CB14）
A203SO（XQ-CB24）
