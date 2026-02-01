病院に行き、処方箋をもらったため薬局に行ったところ、薬を調剤してもらうのに1時間以上かかった経験がある人は多いと思います。その際、「なぜそんなに時間がかかるのか」「早く薬をもらえる方法はないのか」と思ったことはありませんか。そもそも、なぜ処方薬は受け取りまで時間がかかるのでしょうか。薬剤師が処方薬を用意する過程や薬の上手な受け取り方などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

新患が重なると時間がかかるケースも

Q.薬局に行って薬をもらおうとすると、薬を用意するのに1時間程度かかるといわれることがありますが、なぜなのでしょうか。薬局の規模に関係はありますか。

真部さん「新患の患者の来局が重なると、時間がかかることがありますね。問診票に記入してもらった内容などの事務的な入力やお薬手帳などの確認作業が発生し、どうしても手間がかかってしまいます。薬によっては在庫確認が必要になってくることもあるため、その場合にも時間がかかることが多いです。また大きな病院前の薬局ですと、利用する患者も多くなりますし、調剤する薬の量も多く、難しい調剤になることもあるので、時間がかかりやすいですね。

その他、処方内容をチェックしていると、医師の処方に疑問を感じることもあります。その際に薬剤師は、クリニックや病院に電話やFAXで確認しなければならないため、この場合にも時間がかかります。

薬の待ち時間に関しては、薬局の規模は関係ありません。小さい薬局だからといって、より時間がかかるということはないです。反対に小さい薬局は、かかりつけ薬局にすると良いのではないでしょうか。毎回同じところで薬を出してもらっていると、定期薬として前もって準備してくれる薬局もあり、待ち時間の短縮につながります。

もし薬局が混んでいて待ち時間が気になる場合は、処方箋を出すときに『どれくらいかかりますか？』と聞くことが大切になってきます。

長く待つことになった場合、その時間まで外に出て他の用事を済ませることができるので、薬局の状況を見て、『長く待ちそうだな』と思ったら待ち時間の確認をするようにしましょう」

Q.主にどのような薬だと、調剤に時間がかかる傾向にあるのでしょうか。

真部さん「粉薬とシロップ液は、しっかりグラム数を量って調剤するため、時間がかかるんですね。特に子どもの粉薬は、体重換算をした上で用量を確認し量った後に分包することが多いです。名前を入力して、プリントアウトする手間もかかります。

また特殊な薬の調剤に時間がかかる原因は、在庫不足です。在庫がなく、すぐに調剤できない場合に、時間がかかります。さらに、何種類かの軟こうを混ぜて調剤するときにも、比較的長い時間を要することになるんですね。

そして高齢の患者で、飲む薬の量が多い人の調剤も、多いケースですと9錠くらいを一包化しなくてはならないため、準備に長時間かかります。分包するにはシートに入っている薬を全部取り出して、朝の分と昼の分、夜の分などに分けて、分包機にかけるという作業のため、どうしても時間がかかってしまうのですね」

Q.薬局に行って薬をもらうのに1時間程度待たなければならないとします。この場合、薬を調剤してもらい、翌日以降に受け取っても問題はないのでしょうか。また、薬の受け取り期限はありますか。

真部さん「薬局で処方箋を出した日の翌日以降に、薬を受け取ることに問題はありません。法律で薬の受け取り期限は、明確にされていないのが現状です。とはいえ内容によっては、長期保存ができない薬、冷蔵保存が必要な薬など、早めに受け取りをお願いする薬がありますので、その際には薬局の指示に従っていただければと思います。

また品質管理の観点から、独自の期限を決めている薬局もあるため、受け取りを翌日以降にしたい場合には、『〇〇日に取りに来るのですが、大丈夫ですか？』と一言声をかけて、確認をしていただくと良いですね。小さい薬局ですと、管理ルームや管理スペースがないこともありますので、その場合なども、独自の期限が決められているケースがあるでしょう。

なお、処方箋の有効期限は法律で決められています。病院から処方箋をもらったら、もらった日を含めて4日以内に薬局に提出しなくてはなりません。この4日間には土日、祝日など、薬局が開いていない日も期限に含まれることに注意しましょう。

例えば木曜日にもらった処方箋は、日曜日までに出さないといけないんですね。日曜日に薬局が休みで有効期限が切れてしまうと、再度受診して発行してもらわないといけなくなる手間が発生するため、処方箋をもらったら、なるべくすぐに薬局に出しましょう」

＊ ＊ ＊

もし薬局での受け取りに時間がかかりそうだと感じた場合、現在では前もってLINEなどで処方箋の撮影画像を送れば、薬を調剤してくれる仕組みも導入されており、多くの薬局ではこうしたサービスに対応しているとのことです。待ち時間を短縮したい人は、このようなサービスを使ってみると良いかもしれませんね。