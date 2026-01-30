studio CLIP×パントビスコ♡ゆる可愛い世界観が暮らしに登場

「ちょうどいい暮らし」を提案するstudio CLIPから、思わずくすっと笑顔になるコラボレーションが登場。シュールでやさしい世界観が人気のクリエイターパントビスコとのコラボアイテムが、2026年2月5日より販売スタートします。暮らしの中にそっと寄り添うインテリアや雑貨は、眺めるたびに気持ちがふっと和らぐ存在。日常に遊び心を添えてくれる、今季注目のラインアップです♡

ぺろちたちが暮らしに溶け込む

今回のコラボレーションでは、犬の「ぺろち」を中心としたヘチタケシリーズの仲間たちが主役。

イラストの魅力をそのまま落とし込んだ陶器ディフューザーや、ふわっとした触り心地の雑貨は、リビングやデスク周りに置くだけで癒しの空間を演出します。

studio CLIPらしいナチュラルな雰囲気と、パントビスコならではのユーモアが心地よく調和しています。

思わず笑顔になる注目アイテム

SNSでも話題の「いつか作ってみたいもの。」として描かれていた「飛び出しぺろち」が、ついにレジンメモスタンドとして商品化。デスクに置けば、メモを見るたびにほっとひと息つける存在です。

バッグやスマートフォンに取り入れられるアイテムも揃い、外出先でもさりげなく世界観を楽しめます。

HUNTERのチェルシーブーツが進化♡170周年記念の新定番

全商品ラインアップをチェック

もこもこフェイスミニトート



価格：2,790円（税込）

カラー展開：1種

陶器ディフューザー



価格：3,790円（税込）

カラー展開：2種

レジンメモスタンド（飛び出し注意）



価格：1,790円（税込）

カラー展開：1種

ヘチタケぬいぐるみチャーム



価格：1,290円（税込）

カラー展開：4種

モバイルフォングリップ



価格：1,590円（税込）

カラー展開：3種

パントビスコのキャラクターたちとstudio CLIPの世界観が出会い、毎日の暮らしにささやかな楽しさを届けてくれる今回のコラボレーション。

インテリアにも持ち物にも取り入れやすく、気負わず楽しめるのが魅力です。自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ。

お気に入りのぺろちと一緒に、肩の力を抜いた心地よい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪

公式WEBストアand STでパントビスココラボ商品を3,500円（税込）以上購入すると、オリジナルトートバッグをプレゼント。

※なくなり次第終了

※店舗でのノベルティ配布はありません。

ゆるさがくれる小さな幸せ

パントビスコのキャラクターたちとstudio CLIPの世界観が出会い、毎日の暮らしにささやかな楽しさを届けてくれる今回のコラボレーション。

インテリアにも持ち物にも取り入れやすく、気負わず楽しめるのが魅力です。

自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ。お気に入りのぺろちと一緒に、肩の力を抜いた心地よい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪