二郎系オムライス「オムジロウ」登場 背徳の最高到達点はこれだった
GOSSO株式会社が運営する「CRAFT CHEESE MARKET」「たまごのきもち。」「ガーデンファーム」「テラス」は、二郎系が持つ圧倒的な満足感・背徳感・中毒性にリスペクトを込めて再構築した二郎系インスパイアオムライス「オムジロウ」を期間限定で販売する。※販売期間：2026年2月1日（日）〜4月30日（木）
【決定的瞬間を見る】オムジロウだけじゃない！SNSで大バズり中のメニュー「ぱっかーんオムライス」を連続写真で
二郎系の世界観をリスペクトしながら、独自の解釈で昇華させたオリジナルメニュー「オムジロウ」。濃厚ソースとガーリックの香り、パンチの効いた旨みのすべてを、王道オムライスが包み込んでいる。
二郎系の世界観をリスペクト。独自の解釈で昇華させたオリジナルメニュー〈商品概要〉
■商品名／価格
背徳！二郎系オムライス「オムジロウ」1,980円（税込）
一口で背徳を感じる…「背徳の最高到達点」。濃厚な旨みとパンチ、ふわふわな卵に包まれたやさしい味わいが押し寄せる二郎系オムライス。
■販売期間
2026年2月1日（日）〜4月30日（木）
【提供店舗】
▼CRAFT CHEESE MARKET
渋谷駅前店
お初天神店
▼たまごのきもち。
新宿東口駅前店
武蔵小杉店
横浜駅前店
大阪駅前店
名駅店
▼ガーデンファーム
武蔵小杉店
大阪駅前店
名駅店
▼テラス
新宿東口駅前店
横浜駅前店
※本商品は予告なく終了する場合がある
【そのほか、おすすめ商品（一部）】
・「デミグラスソースのオムライス 〜チーズハンバーグのせ〜」
・「デミグラスソースのオムライス」
・「トリュフチーズソースのオムライス」
・「濃厚チーズの”沼”オムライス WHITE」※人気ナンバーワン
