53万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、譲渡会からの1年間を振り返る投稿。「可愛くて微笑ましくて何回も見てしまいました」「ネコ愛が溢れ出ていて大好き」と、多くの視聴者が幸せのお裾分けを受け取っているようです。

【動画：譲渡会で出会った『険しい表情のきょうだい子猫』を迎えた結果…心温まる『1年間の軌跡』】

譲渡会で出会った子猫

Instagramアカウント「ねことの生活」に投稿されたのは、茶トラのチャチャちゃんとキジトラのミミちゃんの様子。飼い主さんが譲渡会で出会ったとき、きょうだいは人間を信頼していないような険しい表情をしていたといいます。

しかし、おうちに迎え入れられると2匹は豹変…！つり上がっていた目はきゅるきゅるのまん丸になり、可愛い顔を見せてくれるようになったそう。「おうちが決まった」ことによる安心感が大きかったことがうかがえます。

やんちゃ盛りの2匹

チャチャちゃんもミミちゃんも、好奇心旺盛な子猫だったとのこと。飼い主さんが用意したケージを「お部屋」として使わず、上に乗って遊んでいたといいます。別の日には食事をしている飼い主さんの箸を落としたり、お風呂に落ちたりと、とにかく目が離せない様子。

またあるときは、飼い主さんが洗面台に置いておいた目薬をチャチャちゃんがこっそり落とし、「勝手に落ちましたけど？」という顔をしていたこともあったそう。イタズラが尽きない日々は大変でもありますが、愛おしくもあるようです。

ずっと一緒の猫たち

ソファに寝そべってのびをしたり、テーブルの下に潜り込んで遊んだり、狭いところに入ろうとして挟まっていたり…。自由気ままにのびのび過ごしながら、飼い主さんに癒しを与えてくれているそうです。仕事を休みたくなる日もあるとか…？！

ときにケンカをすることもありますが、きょうだいは基本的に仲良し。譲渡会できょうだい一緒に迎えてもらえたことは、2匹にとって本当に幸運でしたね。今は家族みんなが幸せいっぱいに暮らしていることが伝わる投稿でした。

譲渡会からの1年を振り返る投稿には、視聴者から「2人とも寂しくないですね」「すごく可愛がってくれているのがわかります」「毎日賑やかで楽しそうです！」などのコメントも。猫がいる暮らしには愛があふれていますね。

Instagramアカウント「ねことの生活」には、チャチャちゃんとミミちゃんが飼い主さんを信頼しきった可愛い姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねことの生活」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。