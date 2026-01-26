この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『無理のない金額で長期運用して下さい！投資初心者がやるべき低コストのインデックスファンドについて紹介します！』と題した動画を公開した。新NISAの開始などを背景に投資への関心が高まる中、何から手を付ければよいのか分からない初心者に向け、資産形成の考え方を整理している。



鳥海氏は冒頭で、資産形成に必要な行動は極めてシンプルだと述べる。低コストのインデックスファンドを用い、無理のない金額を長期で運用すること、それ以外は余計な行動になりやすいという指摘だ。多くの人が失敗する理由として、一発逆転を狙う投資や独自判断による運用、短期的な値動きへの過剰反応を挙げている。



特に短期売買については、市場は短期では上下を繰り返すものの、長期で見れば成長してきた歴史があると説明する。目先の価格変動で売買を繰り返すと、結果として長期的な成長の流れから外れてしまうという考え方だ。



では、どのような商品が前提になるのか。動画内では、世界全体や米国市場に分散投資する代表的なインデックスファンドに触れ、時価総額加重平均という仕組みにより、成長企業の比率が自動的に高まる点を解説している。個別企業の選別に頼らず、市場全体の成長を取り込む発想が軸となる。



さらに鳥海氏は、株価が企業利益と期待によって構成される点に触れ、経済全体の成長が長期的な利益の積み重ねにつながる構造を説明する。複雑に見える投資も、前提となる仕組みを理解すると整理できるという視点が示された。



動画では積立と取り崩しの考え方にも触れ、年代を問わず長期視点が重要であることが語られている。投資初心者や運用方針に迷う層にとって、資産形成の全体像を客観的に整理する材料となる内容である。