YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が「【繁殖した20匹の猫】「寝ていてもおしっこをかけられる」帰ってきたら子猫が生まれている猫屋敷から脱出した依頼者さまからのSOS！【ゴミ屋敷清掃】」と題した動画を公開しました。今回の依頼者は50代の女性。約20匹にまで繁殖した猫とゴミで溢れかえった「猫屋敷」からの退去に伴う清掃を依頼しました。



動画の冒頭、依頼者の女性は「近所から猫の鳴き声がうるさいと苦情が来た」と依頼のきっかけを語ります。当初は数匹だった猫が室内で繁殖を繰り返し、気づけば約20匹に。一人では世話が追いつかなくなり、「寝ていてもおしっこをかけられる」ほど生活環境が悪化。たまに家に帰ると子猫が増えているという状況に陥り、自身は家を出て母親の元で暮らすようになったといいます。



現場は猫の糞尿やゴミ、猫砂などが床一面に散乱し、強烈な悪臭が漂う壮絶な状態です。スタッフは防護服を着用し、ゴミの分別と袋詰め作業を開始。床に固まった糞尿や、猫のひっかき傷を防ぐために貼られたプラダンボールを剥がしながら、地道に作業を進めていきます。物が多すぎて一人ではどうにもできなくなってしまったという依頼者の言葉通り、部屋の惨状が映し出されます。



物が溜まることや、部屋が散らかってしまうことは決して恥ずかしいことではありません。動画では、依頼者がこの家を引き払い、新たな一歩を踏み出すために専門家の力を借りる決断をした様子が描かれています。この動画は、多頭飼育やゴミ屋敷といった問題に直面した際に、一人で抱え込まずに相談することの大切さを伝えています。