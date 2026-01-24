お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが、２４日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「芸能ウラオモテｃｈ」に、マネージャーとも共に出演。貯金を始めたキッカケを語った。

マネージャーは、クロちゃんの性格について「自分なりの決め手がないと勧めても絶対にやらない」という。「それこそ結構稼いでいるから、投資とかお金のそういうことを『ちゃんとしたら？』って言うんですけど絶対やらない。銀行にまるっとドンと預けてる」と証言した。

これにクロちゃんも「（投資とかは）しない」とキッパリ。貯金は、１億３０００万円あるそうだ。

貯金を始めた理由は「一時期、キャバクラとか行っていた。今もちょこちょこ行ってますけど…。そこでお金使ったりとか高級な物をプレゼントするとかいいなと思ってたんだけど、結局モテなかった」。

そこで「モテなくて思ったのが、アンガールズの田中（卓志）っちが、昔、結婚する前に『貯金これぐらい持ってます』ってテレビで言ってたら、『そんなに持ってるんだ』ってモテてる感じだった」と思い出し「『お金持ってる』って言うと、モテるんだと思った」そう。そのため「貯め始めたのが８年前くらい」と語った。

それまでは「ある分全部使ってた。会社からもらうお金もあれば、（実家からの）仕送りもあった。固定給（仕送り）があるから、ラッキーだと思って、キャバクラとかパチンコとか使いまくってた」と振り返った。