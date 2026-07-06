有吉弘行が、後輩芸人をラジオでバッサリ斬り捨て、波紋を呼んでいる。「有吉さんは7月5日、ラジオ『SUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で、同じ事務所の後輩芸人・はっしーはっぴーについて触れたのです」（芸能記者）はっしーはっぴーといえば、1日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の企画に、みなみかわらと参加。弁当に箸をつけそびれたり、窓の鍵を閉め忘れたりのポカを連発し、そのうえ謝罪のない態度を見せたことで