お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。男女のおごり論争について本音をつづり、反響が寄せられている。度々ネットを騒がせる男女のおごり論争。今回も女性タレントが「デート代は男性が払うべき」といった主張をし、議論の的となっていた。この件について、クロちゃんは「デートに行ってお金を全部出すか、出さないか論争」と切り出すと「クロちゃんは恋愛に発展しそ