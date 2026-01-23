オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が２３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）のＶＴＲ出演し、所属先が決まらない現状の心境などを語った。

菅野は日本時間２３日に「報ステ」のインタビューに応じた。所属先が未定という現状については、複数の球団と話をして「オファーを待っている状態」だと明かした。「しっかり最善の準備をして待つっていうことしか、現段階では言えない」と語った。日本球界に復帰することには「全く考えていないです。まだ（ＭＬＢでプレーして）１年ですけど、ある程度のことをなんとなく知れたような気がするので、本当の意味での勝負は今年なんじゃないかなと思う」と２６年シーズンもＭＬＢでのプレーを希望した。

所属先が決まらない中で３月のＷＢＣへの出場を決断した理由については「見たいって言ってくれる人もたくさんいた」「おそらくラストチャンスだと思う」「自分のためにも、日本のファンの方のためにも、戦いたい」などと語った。またＷＢＣの２０１７年大会準決勝で先発。６回１失点と好投したが米国に敗れた試合が「僕の人生を変えてくれた一試合」と話し、現在のキャリアにつながっていると力説した。