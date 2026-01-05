愛犬が見せた面白すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万7000回再生を突破し、「主婦やん」「中に人間いそうw」「前のめりで見てる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テレビドラマをつけたままソファで寝落ち→起きたら犬が隣にいて…犬とは思えない『まさかの光景』】

寝落ちから目覚めたら…

TikTokアカウント「chanxq1783」の投稿主さんは、柴犬の大吉（だいきち）くん、黒豆柴の大福（だいふく）ちゃんという2頭のわんこと暮らしています。今回の主役は、大吉くんです。

ある日、投稿主さんは、リビングのソファで寝落ちしてしまいました。しばらくして目覚めると、隣には大吉くんがいたといいます。しかし、大吉くんは、投稿主さんを見ていたわけではありません。身を乗り出して、キラキラの目を向ける先にあったのは…。

なんと、大吉くんはテレビを見ていたのです。それは、投稿主さんが寝落ちするまで見ていたドラマでした。大吉くんは、投稿主さんが寝てからも、ひとりでドラマを見ていたのです。

迷惑そうな表情にクスッ

あまりに夢中でドラマを見る大吉くんに、「大吉、ドラマ見てたの？」と声をかけたという投稿主さん。しかし、大吉くんは、眉間にシワを寄せて投稿主さんを見つめてきたといいます。その表情はまるで「いいところなんだから邪魔しないで」と文句を言っているよう…。人間みたいな反応をする大吉くんに、思わず笑いがこみあげます。

結局、そのあともドラマに釘付けだったという大吉くん。そんな姿がとっても愛おしいとつづった投稿主さんなのでした♡

この投稿には「毎週楽しみにしてるんだろうか」「恋の行方が気になってるんかな」「人間より人間って顔つきに見えてくる」などの温かなコメントが寄せられています。わんこも夢中になってしまうほど、面白いドラマだったのかもしれませんね！！

眠気と戦う理由とは

別の日、大吉くんは眠気と戦っていました。ソファに座っているうちに眠くなったのか、座ったまま目をしばたたかせていたそう。なかなか伏せようとせず、限界ラインを行ったり来たりしていたといいます。

大吉くんが薄目を開けた先にあったのは…またまたテレビ！！大吉くんは、ドラマを見逃したくなくて眠れなかったのかもしれません。眠気よりドラマ愛が勝ってしまう大吉くん、録画機能を使いこなす日も近いかもしれません…！！

大吉くん＆大福ちゃんの日常はTikTokアカウント「chanxq1783」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chanxq1783」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。