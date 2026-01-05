この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネルが「【しまむら購入品】このデニムは良いぞ・・・しまパトで見つけた超掘り出しモノ！ファーバッグも最高〜 #アラフィフファッション #しまむら購入品 #しまむら #しまパト #しまむらパトロール」を公開しました。今回の動画では、しまむらで見つけた冬仕様のデニムパンツとファーバッグの2点を、コーディネートとともに紹介しています。

まずゆかりん氏が紹介したのは、「FIBER HEAT」という裏地が暖かい仕様のデニムパンツです。価格は3,520円（税込）で、形はストレートに近いワイドシルエット。ゆかりん氏は、このまっすぐ落ちる形が好みだと話します。また、過度ではない自然な色落ち具合や、ポケットに刺繍などがないシンプルなデザインも、高見えするポイントとして挙げています。ストレッチが効いており、履き心地も良いとのことです。

次にもこもことした素材感が特徴のファーバッグを紹介。価格は2,420円（税込）です。ゆかりん氏は、ファー部分だけでなくチェーンもグレーで統一されている点を「めっちゃ可愛い」とコメント。作りはシンプルで、開閉はマグネット式です。内側にはチャック付きとチャックなしのポケットが1つずつ付いています。

動画では、これらのアイテムを使った2パターンのコーディネートも披露しており、カジュアルからきれいめまで着回せる様子がわかります。しまむらの掘り出し物アイテムは、冬のコーディネートの幅を広げるヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:08

冬仕様のあったかデニムを紹介
01:27

「FIBER HEAT」デニムの機能と特徴
04:07

グレーのチェーン付きファーバッグを紹介
06:36

デニムを試着してサイズ感をレビュー
08:19

LOOK1 カジュアルコーディネート

