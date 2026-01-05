この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

TOMO’S TRAVELが「【衝撃実録】中国経済崩壊・第2フェーズ｜駅前も新築も“90％空室”の絶望現場」を公開。中国・大連市に渡り、不動産バブル崩壊後の経済の実態を現地取材。ゴーストタウン化する市街地の衝撃的な光景を映し出し、その深刻な現状を伝えている。



動画は、大連駅前の一等地に広がる地下商店街が荒廃した様子から始まる。そこは「9割以上がシャッター」となり、ほとんどのテナントが撤退したゴーストタウンと化していた。最盛期には月額50〜60万円だった賃料が、今や「50分の1」である1万円程度まで暴落したという事実は、経済の冷え込みを物語る。さらに、市内の開発区では、海沿いに林立するタワーマンション群が映し出されるが、専門家は「5%も入居していないと思う」とその衝撃的な実態を指摘。かつては人気で取り合いだったという住宅地も、供給過多で買い手がつかない状況に陥っている。



TOMO’S TRAVEL氏は、この経済崩壊の背景には複数の要因があると分析する。一つは、恒大集団などの破綻に象徴される「不動産バブルの崩壊」である。中国のGDPの3割を占めるまで膨張した不動産セクターの失速が、経済全体に深刻な打撃を与えた。二つ目は「ゼロコロナ政策の後遺症」による消費の冷え込み。そして三つ目が、「米中対立とサプライチェーンの再編」だ。Appleをはじめとするグローバル企業が生産拠点をインドや東南アジアへ移す「脱・中国依存」の動きが加速し、中国の輸出製造業に大きな負担を強いている。



不動産不況、消費低迷、そして製造業の空洞化という三重苦に直面する中国経済。動画は、活気を失った都市のリアルな姿を通して、データだけでは見えない経済崩壊の深刻さを浮き彫りにし、視聴者にその実態を問いかけている。