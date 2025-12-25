ハイブランドの買い物を楽しんで...俳優・暴啾析困犯人モデル妻との「ラブラブデート」を目撃！

新婚妻は高身長モデル

東京・渋谷区の一角にあるそのエリアは、芸能人やエリートサラリーマンが暮らすセレブ街として知られている。

寒さが厳しさを増したある日、件（くだん）のセレブタウンの大通りに面した海外ハイブランドのショップに一人の俳優の姿があった。グレージュのシャツに黒のパンツとシックないでたちながら、180cmを超すスタイルの良さで周囲の目を引いていたのは俳優の胗俊太郎（34）だ。

「’09年、『MEN’S NON-NO』の専属モデルとして活動を始めた胗は、’12年に映画『ヴァージン「ふかくこの性を愛すべし」』で俳優デビュー。’24年放送のドラマ『夫を社会的に抹殺する５つの方法 Season2』（テレビ東京系）ではプライドの高いモラハラ夫を熱演して話題になりました。『どうする家康』に『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』と大河ドラマにも起用されるなど、注目度が急上昇している俳優です」（スポーツ紙芸能記者）

そんな胗の隣にいたのは、これまた長身でスタイル抜群の美女。羨ましいほどの小顔が165cmという身長を際立たせているこの女性、12月３日に胗と結婚したモデルの玖瑠実（26）である。

「高校生の頃からサロンモデルとして活動していた玖瑠実は、’17年に故郷の静岡から上京。本格的にモデル活動を始めました。その後は『ViVi』や『NYLON JAPAN』などのファッション誌で活躍。バラエティ番組『今夜くらべてみました』（日本テレビ系）で女優の桐谷美玲（36）が“最近見つけた可愛い女の子”として玖瑠実を紹介したことでも話題を集めました」（同前）

ハイブランド店でショッピングを楽しんだ後は、近くに止めてあった車へ。二人とも終始笑顔で幸せオーラがにじみ出ていた。その後、玖瑠実の運転で近くの公園へ向かうと、車内で待たせていた愛犬の散歩を始めるのだった。

「一緒にコーヒーを飲んだり、愛犬とじゃれあっている胗さんを玖瑠実さんがベンチから愛おしそうに眺めたりと、いかにも新婚さんって感じでしたね」（目撃者）

結婚を経て胗の演技がいかに変化するか。そちらも楽しみだ。